Framber Valdez se disculpa con compañero César Salazar tras golpearlo con un pitcheo

El abridor dominicano Framber Valdez dijo que se ha disculpado con el receptor mexicano César Salazar, su compañero en los Astros de Houston, después de golpearlo en el pecho con un lanzamiento el martes por la noche.

Sin embargo, Valdez insistió en que no golpeó a su compañero a propósito.

Valdez permitió un grand slam a Trent Grisham en la quinta entrada del encuentro que Houston perdió por 7-1 ante los Yankees de Nueva York. En el siguiente lanzamiento, Valdez golpeó a Salazar en el pecho.

"Lo que pasó con nosotros fue que nos confundimos. Yo pedí ese lanzamiento, lo hice y nos confundimos", aseguró. "Bajamos al dugout y me disculpé con él, le dije lo siento y asumo toda la responsabilidad por eso".

Luego se le preguntó directamente a Valdez si lo hizo intencionalmente.

"No", dijo. "No fue intencional".

Valdez y Salazar estaban hablando cuando los reporteros entraron al vestuario después del juego. El dominicano dijo que ambos habían resuelto las cosas.

"Pudimos hablar al respecto", expresó. "Hablamos después del juego... en su casillero y todo está bien entre nosotros. Son cosas que pasan en el béisbol. Pero sí, lo hablamos y estamos bien".

Se le preguntó a Salazar sobre lo que sucedió en el lanzamiento que lo impactó.

"Había mucho ruido en el estadio", comentó. "Pensé que presioné el botón, pero presioné el botón equivocado. Estaba esperando otro lanzamiento, pero no fue ese".

Salazar descartó que su compañero lo hubiera golpeado adrede.

"No, Framber y yo en realidad tenemos una muy buena relación", aseveró.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.