Fox anota 24 puntos en su debut, Wembanyama aporta doble doble y Spurs vencen a Pelicans

De’Aaron Fox anotó 24 puntos al debutar en la temporada, Victor Wembanyama sumó 18 tantos y 18 rebotes, y los Spurs de San Antonio vencieron el sábado 126-119 a los Pelicans de Nueva Orleáns.

Stephon Castle añadió 14 puntos y 14 asistencias por San Antonio, que ganó su segundo partido consecutivo después de dos derrotas seguidas tras comenzar la campaña con un registro de 5-0, el mejor arranque en la historia de la franquicia.

Trey Murphy III anotó 41 puntos, al atinar 15 de 22 disparos por los Pelicans. Murphy acertó cinco de 11 triples, incluyendo un tiro de unos 10 metros al final del tercer cuarto, que sorprendió a la multitud que llenó el graderío.

Fox y Wembanyama jugaron juntos por sexta vez desde que San Antonio adquirió al veloz base de Sacramento el 5 de febrero como parte de un canje entre tres equipos, incluido Chicago.

La temporada de Fox terminó el 12 de marzo cuando optó por someterse a una cirugía que puso fin a su campaña, con el objetivo de reparar un tendón desgarrado en el dedo meñique izquierdo. Fox sufrió una lesión en el tendón de la corva derecha durante el receso posterior a la temporada, mientras se preparaba para su primer curso completo con los Spurs.

Jeremiah Fears anotó 18 puntos y Herb Jones añadió 15 por los Pelicans, que jugaron sin Zion Williamson (distensión en el tendón de la corva izquierda), Jordan Poole (tirón en el cuádriceps izquierdo) e Yves Missi (enfermedad).

