Barnes y Wembanyama lideran a Spurs en victoria 121-110 sobre Rockets en la Copa NBA

Harrison Barnes anotó 24 puntos, Julian Champagnie y Victor Wembanyama añadieron 22 cada uno y los Spurs de San Antonio vencieron 121-110 a los Rockets de Houston el viernes por la noche en el inicio de la Copa NBA para ambos equipos.

Kevin Durant registró 24 unidades y Alperen Sengun añadió 22 para Houston, que vio interrumpida su racha de cinco victorias consecutivas.

Barnes anotó los últimos cuatro puntos del juego con un par de tiros libres y una volcada tras un robo en el medio campo con 12 segundos restantes.

Champagnie tuvo nueve tantos en el último cuarto y terminó seis de 13 en triples. Champagnie también recogió y salvó un rebote ofensivo disputado y recogió un balón suelto en el lado defensivo con los Spurs arriba 115-108.

Los Rockets fueron agresivos defensivamente contra Wembanyama. Los escoltas de Houston, Josh Okogie y Reed Sheppard, se metieron bajo Wembanyama y lo empujaron repetidamente en el pecho y fuera de posición ofensiva en la primera mitad.

Wembanyama tuvo cuatro puntos con un dos de seis en tiros en los cuartos iniciales.

San Antonio cerró la primera mitad con una racha de 12-0, impulsada por cinco pérdidas de balón en los últimos dos minutos. Devin Vassell anotó un triple y Stephon Castle completó una jugada de tres puntos durante la racha. Durant fue sancionado con su tercera falta personal al inicio de la seguidilla después de empujar a Barnes al suelo.

San Antonio y Houston están en el Grupo C del Oeste de la Copa NBA, junto con Portland, Denver y Golden State.



