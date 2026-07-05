Fortifican el Ángel de la Independencia previo al México-Inglaterra en el Mundial

El emblemático monumento del Ángel de la Independencia y los alrededores del céntrico Paseo de la Reforma amanecieron el domingo resguardados por miles de policías y funcionarios de la alcaldía capitalina previo el partido de octavos de final del Mundial entre lMéxico e Inglaterra.

Se trata de un despliegue sin precedentes tras la muerte de cuatro aficionados hace cinco días durante los festejos masivos en el centro de la Ciudad de México por la victoria del coanfitrión del torneo ante Ecuador en la ronda previa.

El reforzamiento de la seguridad incluyó cierres viales que se extendían a lo largo del Paseo de la Reforma, de 14 kilómetros de largo, y controles policiales en las calles aledañas al Monumento a la Independencia, conocido también como el Ángel.

Desde muy temprano cientos de aficionados, ataviados con las camisetas verdes de la selección local y la bandera de México, comenzaron a ingresar a la zona tras una revisión de sus bolsos por parte de funcionarios de seguridad.

Entre los primeros asistentes estaban los estudiantes universitarios Daniela Oliveros, de 22 años, y Christopher Pino, de 18 años, quienes viajaron desde la ciudad de Chilpancingo, capital del estado sureño de Guerrero, para disfrutar de las celebraciones en la capital mexicana.

“Va estar bueno”, afirmó Pino al asegurar que confía en que la selección nacional vencerá a Inglaterra y avanzar a los cuartos de final del Mundial.

Pero Oliveros prefirió manejarse con cautela y expresó que “pase lo que pase vamos a estar con la selección porque estamos muy orgullosos de nuestro equipo”. “Han llegado muy lejos”, añadió.

Los dos aficionados señalaron que estaban a favor del despliegue de seguridad. “Espero que la gente se porte bien, y todos disfrutemos sin problemas”, comentó Pino.

Las autoridades capitalinas decidieron reforzar la seguridad en el Paseo de la Reforma con 6.000 agentes, que representan el doble de los que se emplearon en el partido de México contra Ecuador del 30 de junio. En los alrededores del Estadio Azteca, donde se escenificará el partido, habrá 7.500 policías, mientras que en el zócalo capitalino se desplegarán 3.300 elementos.

Desde inicios de la jornada cientos de personas ataviadas con las camisetas verdes de la selección mexicana salieron a las calles de la Ciudad de México, algunos a sus trabajos y otros hacia los diferentes festivales de aficionados que se instalaron en la ciudad para disfrutar el partido que está pautado para finales de la tarde.

En algunos vehículos y autobuses podía distinguirse banderas mexicanas colgadas de las ventanas y los techos, mientras otros aficionados preferían llevarlas enarboladas en pequeñas astas o colgadas sobre sus espaldas.

Las autoridades capitalinas decidieron reforzar la seguridad tras las muertes por asfixia de dos mujeres de 19 y 44 años y un hombre de 48 años que ocurrieron la noche del 30 de junio en las calles cercanas al Paseo de la Reforma. Ese mismo día los servicios de emergencia también atendieron a un aficionado de 35 años que presentó epilepsia, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo. El hombre murió poco después en el hospital por paro cardio respiratorio. La fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación de las cuatro muertes.

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