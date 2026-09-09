Fluminense apunta a semifinales de Copa Libertadores tras vencer a Platense

Los goles de Nonato y Hulk en el primer tiempo le permitieron a Fluminense conseguir el martes un sólido triunfo 2-0 ante Platense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El equipo brasileño, campeón del torneo en 2023, tomó ventaja como local en la serie con un contragolpe que finalizó Nonato a los 21 minutos y una combinación entre Paulo Henrique Ganso y Hulk a los 31.

La revancha se disputará la próxima semana en Argentina.

El ganador de esta eliminatoria se medirá en semifinales con el vencedor del cruce entre Palmeiras y Liga de Quito.

Los otros cruces de los cuartos de final que arrancarán esta semana son Estudiantes de La Plata–Corinthians e Independiente del Valle–Flamengo.

Por la Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe igualó 0-0 con Vasco da Gama. Más tarde jugaban Boca Juniors y Sao Paulo.

En el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Fluminense confirmó su buen momento al extender su invicto en seis presentaciones desde la llegada del entrenador Marcao, quien reemplazó en agosto al argentino Luis Zubeldía.

En octavos de final, Flu dejó en el camino a Independiente Rivadavia en la tanda de penales. Platense también se impuso en la definición desde los 11 metros frente a Coquimbo Unido.

Luego de un tramo inicial de estudio y con pocas acciones de peligro, el cuadro carioca se encaminó hacia su cuarto triunfo en los últimos seis encuentros con el tanto de Nonato, que definió con calidad ante la salida del arquero Juan Pablo Cozzani.

La apertura del marcador se produjo luego de un saque de esquina de Platense, que generó una pérdida de Gastón Togni y una rápida transición de los anfitriones en la que intervinieron Ganso, Yeferson Soteldo y Hulk, quien dio la asistencia para Nonato.

Platense, que participa por primera vez en la Libertadores, encajó el segundo tanto luego de una larga posesión de Fluminense, que concretó con un pase filtrado de Ganso para Hulk, quien tuvo tiempo para acomodarse y anotar con un zurdazo colocado.

Hulk, quien se incorporó a Fluminense a comienzos de mayo tras su salida del Atlético Mineiro, llegó a cuatro gritos y dos asistencias en sus últimos seis partidos.

Con la presencia en el once del arquero Fabio (45 años), el capitán Thiago Silva (41), Hulk (40) y Ganso (36), el promedio de edad de la alineación de Fluminense fue de 32,7 años.

Platense, que participa por primera vez en la Libertadores, intentó reaccionar en el cierre del período inicial, pero no tuvo fluidez en su juego para encontrar bien posicionados a los atacantes Bruno Sepúlveda y Nicolás Retamar.

En la segunda parte, el Calamar adelantó sus líneas en busca de reducir la diferencia, mientras el Tricolor apostó por manejar la pelota con el objetivo de cuidar la ventaja.

Antes de cumplirse la hora de juego, el técnico de Platense, Martín Palermo, refrescó las bandas con el ingreso de Juan Gauto y Bautista Merlini por Guido Mainero y Togni.

Marcao dio entrada a Luciano Acosta por Ganso, quien recibió los aplausos de la hinchada de Fluminense.

Platense tuvo su oportunidad más clara a los 76 minutos con un córner que Sepúlveda cabeceó por arriba del arco defendido por Fabio.

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