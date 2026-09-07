Luka Modrić, convocado por Croacia para la Liga de Naciones

El técnico Slaven Bilić incluyó el lunes a Luka Modrić en la convocatoria de Croacia para la Liga de Naciones, con el fin de prolongar su destacada carrera internacional.

Cuando Croacia juegue como visitante ante República Checa, en su primer partido del Grupo A de la Liga de Naciones el 26 de septiembre, Modrić sumará su 203 duelo internacional a los 41 años. En julio firmó por una temporada más a nivel de clubes con el AC Milan.

Solo Cristiano Ronaldo tiene más partidos internacionales (233) con Portugal, y Lionel Messi, quien anunció su retiro del fútbol internacional con Argentina hace una semana, tenía 207.

“No tuve que convencerlo. Le apasionan Croacia y la selección nacional, así que esto es una situación en la que todos ganan”, señaló Bilić.

Croacia también se mide en el grupo a España, flamantes campeones del mundo, y con Inglaterra, semifinalista del torneo que se disputó en Norteamérica, n la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-27, que se jugará de septiembre a noviembre.

Bilić insinuó que Modrić no estará en todos los partidos del grupo.

“Jugará a un ritmo que le convenga tanto a él como a nosotros, similar a su ritmo en el Milan. Tenemos que respetarlo, y será lo mejor para todos”, indicó.

El Milan anunció la noticia sobre el contrato de Modrić después de que regresara de su quinto Mundial, donde fue titular en los cuatro partidos al frente de Croacia y superó las 200 apariciones con la selección.

El ganador del Balón de Oro de 2018 seguía en el campo tras 109 minutos cuando el torneo de Croacia terminó de manera controvertida, con un gol anulado, en una derrota 2-1 ante Portugal en los dieciseisavos de final.

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