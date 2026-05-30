Atléticos ponen al abridor Luis Severino en la lista de lesionados por pronlema en el hombro

Los Atléticos colocaron al abridor dominicao Luis Severino en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en el hombro derecho el sábado, después de que abandonó su apertura anterior tras apenas una entrada.

Severino manifestó tras la derrota del viernes por la noche 8-2 ante los Yankees que sintió tirantez en el hombro con el que lanza cada vez que tiraba un lanzamiento durante el calentamiento previo a la segunda entrada, lo que provocó su salida temprana. Los A’s tomaron la decisión el sábado de detenerlo por al menos dos semanas y llamaron desde Triple-A Las Vegas al lanzador derecho Michael Kelly para ocupar su lugar en el roster.

Severino había sentido inicialmente algo de tirantez en el brazo después de una apertura contra Los Angelinos de Los Ángeles el 21 de mayo. Los A’s le dieron un par de días adicionales entre aperturas antes de que volviera a subir al montículo el viernes por la noche, pero solo duró una entrada.

“Sentí que si seguía lanzando, iba a pasar algo incluso peor. Por eso me detuve”, comentó Severino después del juego.

Severino tuvo un inicio complicado en el partido, al permitir cuatro carreras sucias en la primera entrada, incluido un jonrón de tres carreras de Paul Goldschmidt.

Severino, de 32 años, está en la segunda temporada de un contrato de tres años y 67 millones de dólares con los A’s. Tiene marca de 2-6 con efectividad de 4,16 en 12 aperturas esta temporada.

Severino es el segundo abridor de los A’s que ingresa a la lista de lesionados esta semana, después de que Aaron Civale fuera colocado allí el martes por una lesión en el hombro. El prospecto bien valorado Gage Jump fue ascendido para ocupar el lugar de Civale y permitió cuatro carreras en cinco entradas en una derrota ante Seattle el martes.

Kelly comenzó la temporada en el roster de los A’s y registró una efectividad de 6,23 en cuatro apariciones como relevista antes de ser enviado a Las Vegas el 9 de abril. En las menores tuvo marca de 1-0 con efectividad de 4,91 y dos salvamentos en 13 apariciones como relevista.

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