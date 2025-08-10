Filis barren a Rangers con gran actuación de Wheeler y jonrón de Sosa en victoria por 4-2

Zack Wheeler ponchó a siete y permitió tres imparables, el panameño Edmundo Sosa bateó un jonrón, y los Filis de Filadelfia derrotaron 4-2 a los Rangers de Texas el domingo para barrer la serie de tres juegos.

Wheeler (10-5) tuvo seis o más ponches por 19na apertura consecutiva esta temporada, siendo su última salida con menos de seis el 13 de abril cuando tuvo tres contra San Luis.

Perdiendo 2-0 temprano, los Filis respondieron en la cuarta con un doble productor de Bryce Harper. Empataron en la quinta con el jonrón en solitario de Sosa y tomaron la delantera definitiva con un sencillo impulsor de Weston Wilson dos bateadores después.

Brandon Marsh añadió una carrera de seguridad con un elevado de sacrificio que anotó a Harrison Bader en la novena, y una sólida actuación del bullpen de los Filis fue coronada por el 20mo salvamento de la temporada de Jhoan Duran para asegurar la victoria. Duran, adquirido de Minnesota el 30 de julio, ha permitido solo un corredor en base en cuatro apariciones para Filadelfia.

Joc Pederson bateó un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada para dar la ventaja a los Rangers. Patrick Corbin (6-8) lanzó cuatro entradas y un tercio y permitió cuatro imparables y tres carreras.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa bateó de 3-1 con una carrera anotada y una impulsada.

Por los Rangers, el cubano Adolis García de 4-1

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.