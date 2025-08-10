Kepler pega hit clave en victoria de Filis, 3-2 sobre Rangers; deGrom suma su 3ra derrota seguida

Max Kepler conectó un doble de dos carreras que puso a su equipo por delante, y los Filis de Filadelfia, líderes de la División Este de la Liga Nacional, superaron el sábado 3-2 a los Rangers de Texas.

El derecho estelar Jacob deGrom se apuntó su tercera derrota consecutiva.

Los Filis se adelantaron 2-1 después de que Brandon Marsh conectó un sencillo con un out en la séptima entrada, Harrison Bader recibió una base por bolas y ambos anotaron con el hit de Kepler al rincón del jardín derecho.

Bryson Stott recibió al relevista Danny Coulombe con un sencillo impulsor.

El zurdo peruano-venezolano Jesús Luzardo (11-5) ponchó a cuatro y dio una base por bolas en seis entradas. La única carrera que permitió fue cuando Wyatt Langford conectó el tercer sencillo consecutivo de los Rangers en la primera entrada.

El dominicano Jhoan Duran, tercer relevista, trabajó una novena entrada perfecta para su tercer salvamento en igual número de oportunidades desde que fue adquirido a Minnesota en la fecha límite de canjes del 31 de julio. Totaliza 19 salvamentos.

DeGrom (10-5) ponchó a ocho y dio una base por bolas en seis innings y dos tercios. Había permitido cinco carreras en cada una de sus dos aperturas anteriores, parte de una racha negativa en su carrera cuando permitió vuelacercas en seis juegos consecutivos.

La última vez que perdió tres aperturas seguidas fue a principios de 2019 con los Mets de Nueva York, la temporada en que ganó su segundo premio consecutivo Cy Young de la Liga Nacional.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 4-0.

Por los Rangers, el cubano Adolis García de 4-1. El dominicano Ezequiel Durán de 3-1.