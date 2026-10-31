FIA emite advertencia formal al piloto de F1 Isack Hadjar tras empujón en paddock

El piloto Isack Hadjar recibió el sábado una advertencia formal por parte del organismo rector de la Fórmula Uno, después de empujar a un aficionado en el área del paddock antes de una sesión de prácticas del Gran Premio de la Ciudad de México.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al piloto de Red Bull usando su mano derecha para apartar a un hombre adulto que intentó abrazarlo y tomarse una selfie.

Segundos antes del incidente, el piloto francés aceptó tomarse una foto con otro espectador.

Durante una reunión con los comisarios el sábado, Hadjar explicó que iba retrasado para la primera práctica libre cuando se detuvo para tomarse una foto con un aficionado joven. Indicó que otra persona se le acercó “de manera agresiva” y añadió que, aunque había personal de seguridad cerca, no impidieron esta “invasión del espacio privado del piloto”, lo que desencadenó el empujón.

Aunque el código deportivo de la FIA permite sanciones económicas o deportivas según la gravedad de una infracción, también contempla circunstancias atenuantes, que los comisarios aplicaron en este caso.

Los comisarios optaron por emitir únicamente una advertencia formal, al concluir que el “piloto estaba reaccionando a una acción no invitada y bastante agresiva por parte de otra persona”. También se tuvo en cuenta que Hadjar se desplazaba por una zona congestionada con seguridad insuficiente, que el espectador invadió su espacio personal sin consentimiento y que la congestión en el paddock seguía siendo un problema persistente para los pilotos.

Las multitudes en el paddock del GP de la Ciudad de México con frecuencia han llegado a ser tan densas que pilotos como Lando Norris y Lewis Hamilton han recurrido a usar accesos traseros para esquivar a los aficionados.

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