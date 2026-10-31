Haas anuncia que reemplazará a Ocon para el Gran Premio de México, pero no explica la decisión

Ryo Hirakawa hará su debut este fin de semana con la escudería Haas en el Gran Premio de México, después de anunciar de forma abrupta el sábado que reemplazaría al veterano Esteban Ocon.

En un cambio poco habitual a mitad de un fin de semana de Fórmula Uno, Hirakawa sustituirá a Ocon para la tercera práctica, la clasificación el sábado, y para la carrera del domingo, como compañero de equipo de Oliver Bearman.

Haas no explicó el cambio y se limitó a comentar que Ocon no estaba siendo reemplazado por enfermedad. Otros pilotos, incluido el líder del campeonato Kimi Antonelli, han estado indispuestos esta semana.

Hirakawa, que ganó anteriormente las 24 Horas de Le Mans con Toyota, ya había disputado la primera práctica con Haas el viernes en el auto de Ocon.

En ese momento, parecía que Haas simplemente estaba cumpliendo con los requisitos de la F1 de dar tiempo en pista a pilotos que no son titulares en un número determinado de sesiones de práctica cada año. Hirakawa fue el 15.º más rápido antes de que Ocon volviera a subirse al auto y marcara el 13.º mejor tiempo en la segunda práctica.

Haas dejó en el aire quién correrá la próxima semana en Brasil, la primera de cuatro carreras más programadas después de esta semana en México.

Ocon ya tiene previsto dejar Haas al final de la temporada tras dos años y ha indicado que quiere seguir en la F1, incluso como piloto de reserva de otro equipo. El piloto francés de 30 años logró su única victoria en la F1 en 2021.

Haas firmó este mes al líder de Fórmula 2, Rafael Câmara, para la próxima temporada.

Ocon ya había sido liberado antes del final de la temporada en 2024, cuando Alpine inscribió a Jack Doohan en su lugar para el Gran Premio de Abu Dabi, que cerró la temporada, mientras se preparaba para marcharse a Haas.

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