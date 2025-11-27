Stay up to date with notifications from The Independent

Fermín López estará fuera dos semanas por lesión en la pierna, confirma el Barça

AP Noticias
Jueves, 27 de noviembre de 2025 12:49 EST
BARCELONA-FERMÍN (AP)

El Barcelona echará de menos al volante ofensivo Fermín López durante dos semanas debido a una lesión en la pierna, informó el jueves el club.

Si la estimación de tiempo es correcta, Fermín se perderá cuatro partidos, incluyendo el encuentro de La Liga española contra el Atlético de Madrid la próxima semana y un enfrentamiento de la Liga de Campeones con Eintracht Frankfurt el 9 de diciembre.

El Barcelona indicó dos días después de que el club perdiera 3-0 ante el Chelsea en la Liga de Campeones que Fermín sufrió una “pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha”. Fermín fue titular en ese partido y jugó poco más de una hora antes de salir del campo.

Fermín, de 22 años, ha marcado siete goles y suma cuatro asistencias en todas las competiciones para el Barcelona esta temporada. También ayudó a España a clasificarse para la Copa del Mundo de 2026.

