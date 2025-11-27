Chelsea quiere encender la lucha por el título de la Premier al recibir a Arsenal

El duelo en la cima de la tabla entre Arsenal y Chelsea el domingo tiene el potencial de abrir de par en par la pujar por el título de la Liga Premier.

Alternativamente, podría convertirlo en una especie de procesión.

Con seis puntos de ventaja en la cima, Arsenal acude a Stamford Bridge muy entonado y una creciente creencia de que pondrá fin a su larga espera por un primer título de la liga inglesa desde 2004. Con un equipo considerado posiblemente el más fuerte de Europa, los dirigidos por Mikel Arteta mantienen un invicto de 16 partidos en todas las competiciones, con 14 victorias durante la racha.

Después de tres años consecutivos como subcampeón, parece que ha llegado el momento de los Gunners y la contundente victoria el miércoles ante el gigante europeo Bayern Múnich ratificó sus credenciales para aspirarlo todo, quizás también su primera consagración en la Liga de Campeones.

Con el campeón defensor Liverpool en caída libre y el Manchester City también a los tumbos, Arsenal no debería complicarse.

El rival más cercano es Chelsea, su perseguidor inmediato, el campeón del ampliado Mundial de Clubes en julio y con un equipo que costó más de 1.000 millones de dólares. Pero posiblemente sea demasiado aventurado que pueda pelear por el título doméstico.

Su entrenador Enzo Maresca cumple apenas su segunda temporada en la Premier y tiene un equipo lleno de inexperiencia, pero Chelsea redondeó su actuación destacada de la campaña a l vapulear 3-0 al Barcelona en la Champions el martes.

El enfrentamiento con Arsenal pondrá a prueba sus pretensiones de ser candidato.

Enfrentamientos clave

Mientras que el Chelsea-Arsenal es el partido más importante del fin de semana, hay varios duelos clave en otras plazas para los equipos que esperan mantenerse cerca de la cima.

El City podría situarse temporalmente en el segundo lugar con una victoria contra Leeds, mientras que Liverpool, después de sufrir de seis derrotas en siete encuentros en la liga, visita a West Ham.

Jugadores a seguir

El delantero brasileño Estevão se ha consolidado rápidamente en Chelsea como uno de los jugadores más sobresalientes esta temporada, autor de nueve goles en sus últimos 13 partidos para el club y la selección. Eso incluyó su brillante gol contra el Barcelona esta semana y su tanto de último minuto contra Liverpool el mes pasado.

Fuera de acción

Hugo Ekitike fue sustituido en el partido que Liverpool perdió 4-1 contra PSV Eindhoven el miércoles debido a una molestia en la espalda.

Matheus Cunha se perdió la derrota del Manchester United contra Everton debido a lo que se describió como un golpe en el entrenamiento. Benjamin Sesko está descartado por una lesión en la rodilla.

Leandro Trossard se retiró cojeando en la primera mitad del partido de Arsenal contra el Bayern. Aún no se ha sabe la gravedad de la lesión.

Fuera del campo

La defensa del título de Liverpool está en un punto de crisis, magnificando los cuestionamientos al entrenador Arne Slot después de una racha de nueve derrotas en 12 partidos en todas las competiciones.

Slot dijo que todavía se sentía "seguro" después de la última derrota, pero está claro que necesita alterar la dinámica de los Reds.

La presión podría aumentar aún más si el Liverpool vuelve a tropezar en un West Ham en ascenso.

