Federación turca de fútbol suspende a 149 árbitros por presunta implicación en escándalo de apuestas

La Federación Turca de Fútbol suspendió a 149 árbitros y árbitros asistentes por su presunta implicación en un escándalo de apuestas que involucra a ligas de fútbol profesional.

La federación manifestó el viernes que había decidido imponer sanciones de entre ocho a 12 meses contra los 149 colegiados, mientras que las investigaciones continuaban contra otros tres.

“La reputación del fútbol turco se construye sobre la santidad del esfuerzo en el campo y la integridad inquebrantable de la justicia. Cualquier acto que traicione estos valores no es meramente una violación de las reglas, sino una ruptura de la confianza”, señaló el presidente de la federación, İbrahim Hacıosmanoğlu, en un comunicado.

“Las investigaciones recientes han revelado que algunos árbitros estaban involucrados en actividades de apuestas de una manera completamente incompatible con el espíritu del fútbol. Esto no es solo una violación, es un abuso que hiere las conciencias y envenena la justicia”, agregó.

Hacıosmanoğlu había anunciado el lunes que las agencias gubernamentales determinaron que 371 de los 571 árbitros activos tenían al menos una cuenta con una empresa de apuestas. Dijo que 152 árbitros con cuentas realizaron apuestas en fútbol, incluidos siete árbitros de primer nivel y 15 asistentes de primer nivel.

Hacıosmanoğlu comentó que 10 árbitros realizaron apuestas en más de 10.000 partidos cada uno durante cinco años, mientras que algunos solo hicieron una apuesta. Se alega que un árbitro realizó apuestas en 18.227 partidos.

Citando fuentes judiciales, el medio Habertürk dijo que también se estaban llevando a cabo investigaciones contra clubes y jugadores. Informó que unos 3.700 jugadores están bajo investigación.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes