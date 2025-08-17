Farmer y Freeman apoyan ataque de 6 carreras de Rockies en la 8va para vencer 10-7 a Diamondbacks

Kyle Farmer conectó un sencillo de dos carreras que puso a su equipo por delante y Tyler Freeman añadió un jonrón de dos vueltas en una octava entrada de seis anotaciones de los Rockies de Colorado, que vencieron el sábado 10-7 a los Diamondbacks de Arizona.

Después de que Andrew Hoffmann (1-1) ponchó a Hunter Goodman para abrir la octava entrada, Brenton Doyle conectó un doble al bosque izquierdo. El dominicano Warming Bernabel y Kyle Karros recibieron bases por bolas, y Doyle disparó un doblete al jardín central para impulsar dos carreras y reducir la diferencia a 7-6.

Andrew Saalfrank reemplazó a Hoffmann y permitió el sencillo de Farmer que significó la ventaja, así como el jonrón de Freeman.

Ryan Rolison (1-0) lanzó la octava para Colorado, y Victor Vodnik trabajó la novena para su sexto salvamento.

Bernabel conectó un jonrón en la segunda entrada.

Adrian del Castillo sacudió un cuadrangular e impulsó tres carreras por Arizona. El cubano Lourdes Gurriel Jr. consiguió también tres empujadas por los Diamondbacks.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Geraldo Perdomo de 4-1 con dos anotadas, Ketel Marte de 5-2 con dos anotadas. El cubano Gurriel de 4-2 con una anotada y tres producidas.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 5-0. El dominicano Bernabel de 3-1 con dos anotadas y una producida. El cubano Yanquiel Fernández de 3-2 con una anotada.

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.