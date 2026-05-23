Familia de Kyle Busch señala que una neumonía grave que derivó en sepsis provocó su deceso

Kyle Busch murió después de que una neumonía grave progresara a sepsis, lo que derivó en complicaciones asociadas rápidas y abrumadoras, según un comunicado difundido por su familia.

Dakota Hunter, vicepresidente de Kyle Busch Companies, manifestó que la familia recibió la evaluación médica el sábado.

Busch, dos veces campeón de NASCAR, murió a los 41 años el jueves, un día después de desmayarse en un simulador de Chevrolet.

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