RCR retira el No 8 tras la muerte inesperada de Kyle Busch y lo reserva para su hijo Brexton

Richard Childress Racing retirará temporalmente el auto número 8 de Kyle Busch en la Cup Series, al menos hasta que el hijo de 11 años del fallecido piloto, Brexton, esté listo para tomar el volante.

RCR competirá con el auto número 33 en el circuito de la Cup Series a partir del domingo por la noche en la Coca-Cola 600 y en el futuro previsible, después de que Busch, de 41 años, muriera inesperadamente el jueves. No se ha dado a conocer la causa de su deceso.

Está previsto que Austin Hill reemplace a Busch, dos veces campeón de la Cup Series, al volante en el Charlotte Motor Speedway para la carrera más larga de la temporada de NASCAR.

El hijo de Busch, Brexton, ya es conocido por sus hazañas en las pistas, tras ganar el campeonato Jr. Sprint del Tulsa Shootout para obtener el año pasado el primer Golden Driller de su carrera.

“Kyle Busch fue fundamental en el diseño del estilizado número 8 de RCR y se ha vuelto sinónimo de Kyle y un símbolo importante para sus aficionados y para la industria de NASCAR. Nadie puede llevarlo adelante al nivel que él lo hizo. El número 8 queda reservado y listo para Brexton Busch cuando esté preparado para competir en NASCAR”, señaló Richard Childress Racing en un comunicado.

Brexton, un piloto Busch de tercera generación, comenzó su carrera en 2020 a los 5 años en la división Beginner Box Stock en Millbridge Speedway, una pista de tierra de 1/6 de milla en Salisbury, Carolina del Norte, según su sitio web. Consiguió su primera victoria en Mountain Creek Speedway un mes después y desde entonces ha seguido ampliando su historial.

Ganó 48 carreras, logró 126 resultados entre los 10 primeros y 107 entre los cinco primeros en múltiples estilos de autos de carrera en 2024.

En 2001, cuando Dale Earnhardt murió en un accidente en la Daytona 500, RCR cambió los números de sus autos del número 3 negro al número 29 blanco. El número 3 finalmente regresó para la temporada 2014, cuando Austin Dillon, nieto del propietario Richard Childress, asumió como piloto.

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