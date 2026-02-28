Falcons despiden al asistente LaTroy Lewis, sospechoso en un caso de agresión sexual

Los Falcons de Atlanta despidieron al entrenador asistente de la línea defensiva LaTroy Lewis el viernes, apenas unas horas antes de que fue señalado como sospechoso en un caso de agresión sexual.

El despido se produjo poco después de que los Falcons indicaron que estaban investigando las acusaciones que surgieron en redes sociales.

“Estamos al tanto de las acusaciones relacionadas con LaTroy Lewis”, señalaron los Falcons en un comunicado antes de tomar la decisión de despedirlo. “Estamos en el proceso de recopilar información y no haremos más comentarios por el momento”.

Se envió a Lewis un mensaje directo en redes sociales para solicitarle comentarios.

Las acusaciones se remontan a la etapa de Lewis en la Universidad de Michigan, donde se desempeñó como asistente posgraduado durante la temporada 2022 antes de ser ascendido a entrenador asistente de la línea defensiva para las dos temporadas siguientes.

“El Departamento de Policía de Ann Arbor fue informado hace muy poco de acusaciones relacionadas con una agresión sexual que, según se reportó, ocurrió el 5 de diciembre de 2024”, declaró el portavoz de esa agrupación policial, Chris Page. “El sospechoso en esta investigación es LaTroy Lewis.

“El Buró de Detectives del Departamento de Policía inició de inmediato una investigación sobre el incidente. Esta investigación sigue activa y en curso”.

Karen Truszkowski, la abogada de la mujer que acusa a Lewis de agresión sexual, dijo que su clienta reportó el caso ante la policía de Ann Arbor y solicitó una orden de protección contra Lewis.

La mujer y Lewis se conocieron en una aplicación de citas en julio de 2024, y ella afirma que su comportamiento se volvió agresivo a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, según Truszkowski. Se reunieron por primera vez en un hotel de Ann Arbor en diciembre de 2024, cuando Lewis la habría violado, de acuerdo con Truszkowski.

El Departamento de Policía de Milford (Michigan) respondió al mes siguiente a una llamada de los vecinos de la mujer, quienes escucharon una discusión a gritos, según Truszkowski. La abogada indicó que su clienta y Lewis dijeron a la policía que su discusión no llevó a alguna agresión física.

Truszkowski afirmó que su clienta le dijo a la policía de Milford que Lewis era entrenador en Michigan, y que no quería hablar del tema. Según Truszkowski, en ese momento ella tenía miedo de decirle a la policía que Lewis la había agredido físicamente.

Se envió una solicitud a la Policía de Ann Arbor para obtener el informe policial y la orden de protección vinculados a las acusaciones contra Lewis que fueron publicadas en redes sociales por el presentador de pódcast Justin Spiro.

