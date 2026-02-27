El tope salarial de la NFL llega a 301,2 millones de dólares tras subir 40% en 5 años

El tope salarial de la NFL superó por primera vez los 300 millones de dólares, al situarse en 301,2 millones en 2026, lo que supone un aumento de 22 millones con respecto al año pasado.

En apenas cinco años, el tope aumentó un 40% desde que cayó tras la temporada 2020 alterada por la pandemia, cuando se permitió que pocos o ningún aficionado asistiera a los partidos.

Las cifras se enviaron a los clubes el viernes, y los equipos deben poner su nómina por debajo del tope salarial antes del 11 de marzo, el primer día del nuevo año de la liga.

Se esperaba un crecimiento rápido desde la temporada de COVID-19, y el mayor incremento interanual, de 31 millones de dólares, se produjo de 2023 a 2024.

El tope bajó a 182 millones en 2021 desde los 198 millones con los que se entró en la temporada de la pandemia. Desde entonces, el aumento ha sido de al menos 16 millones cada año, con un incremento promedio de 24 millones.

Los costos totales proyectados de los jugadores, incluidos los beneficios, son de 378,8 millones de dólares.

La posición de receptor abierto sigue siendo la segunda etiqueta de franquicia más lucrativa, con 27,3 millones de dólares. La etiqueta para quarterbacks de 43,9 millones.

