Dylan Larkin no ha ganado mucho, pero un oro olímpico lo cambiaría todo

Nueve horas antes de disputar el último gran partido de su vida, Dylan Larkin sabía lo que estaba en juego para él y sus compañeros de equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos.

“Para todos nosotros, son dos partidos por el legado”, manifestó Larkin.

Luego, Larkin tomó su legado en propias manos al anotar el primer gol en una victoria 6-2 sobre Eslovaquia el viernes por la noche, que metió a Estados Unidos en el partido por la medalla de oro contra Canadá.

Ahora, con 29 años y a cinco meses de cumplir 30, ganar una medalla de oro sería, por mucho, el mayor logro de la carrera de hockey de Larkin. El oriundo de Michigan aún no ha ganado ninguno de los siete torneos en los que ha representado a su país a nivel internacional como adulto, y nunca ha ganado una serie de playoffs en su primera década en la NHL con los Red Wings de Detroit, en la que solo ha disputado una.

Todas esas derrotas a lo largo de los años han convertido a Larkin en un personaje que despierta simpatía en el mayor escenario del deporte.

“Apoyamos a todos los muchachos, pero a Larks en particular; ha pasado por la experiencia que ha vivido en Detroit”, comentó el entrenador Mike Sullivan. “Es un gran compañero. Lo único que quiere es ganar. Está dispuesto a asumir cualquier cosa que le pidamos para lograrlo, y es capaz de hacerlo de muchas maneras. ¿Estoy apoyándolo? Absolutamente”.

Como en el 4 Nations Face-Off de hace un año, Sullivan y su cuerpo técnico le pidieron a Larkin que desempeñara un papel de profundidad, de desgaste, y que matara penalidades en los Juegos Olímpicos. Además de eso, Larkin anotó un gol en cada uno de los dos partidos de la ronda de eliminación directa y sumó una asistencia en la fase de todos contra todos.

“Ha estado genial”, señaló su compañero Vincent Trocheck. “Ha jugado mucho hockey internacional, y cuando llegamos a estos torneos —este año, el año pasado— también da un paso al frente como líder”.

Fue un desafío de Larkin, un habitual del campeonato mundial, lo que hizo que jugadores de la NHL como Tage Thompson y Clayton Keller asistieran el año pasado. Larkin solo se lo perdió por motivos familiares; Estados Unidos ganó el torneo por primera vez desde 1933, y Thompson y Keller integraron el equipo olímpico en parte por sus aportes.

Larkin produce casi un punto por partido para Detroit, que va camino de poner fin a su prolongada sequía de playoffs que se remonta a 2016. También parece elevar su nivel de juego cuando lleva “USA” en el pecho, como egresado del Programa de Desarrollo de la Selección Nacional de Estados Unidos y medallista de oro en el Mundial Sub-18 de 2014.

“El hockey de Estados Unidos lo es todo para mí, y estoy aquí gracias al hockey de Estados Unidos, al Programa de Desarrollo de la Selección Nacional”, expresó Larkin. “Sully ha hablado de la cantidad de jugadores que han ganado una medalla de oro como hockistas de la selección masculina de Estados Unidos, y es un número pequeño. Nos gustaría ser parte de eso e inspirar a los niños durante generaciones”.

Vencer a Canadá el domingo pondría a Larkin y al resto de Estados Unidos en la cima del mundo del hockey. Es otra oportunidad para que marque la diferencia, algo que sus compañeros han disfrutado ver hasta ahora.

“Dylan es una parte enorme de nuestro equipo”, dijo el delantero J.T. Miller. “Literalmente puede hacer cualquier cosa, jugar en cualquier situación, en cualquiera de los dos extremos de la pista. Es fantástico que lo tengamos”.

