Fabien Barthez se reúne con Zinedine Zidane como nuevo entrenador de porteros de Francia

El técnico de Francia, Zinedine Zidane, se reencontró con Fabien Barthez después de que este fuera nombrado el jueves nuevo entrenador de porteros de la selección nacional.

Zidane fue contratado como entrenador el mes pasado con un acuerdo de cuatro años.

Zidane y Barthez jugaron juntos cuando Francia ganó la Copa del Mundo de 1998 y el Campeonato Europeo de 2000.

Barthez disputó 87 partidos con Francia y su último encuentro fue la final de la Copa del Mundo de 2006, en la que Zidane fue expulsado en la prórroga por darle un cabezazo al defensor Marco Materazzi.

Barthez, de 55 años, jugó para Toulouse, Marseille, Manchester United y Monaco durante su carrera.

Zidane eligió el jueves a David Bettoni como su entrenador asistente, cuando se dio a conocer el cuerpo técnico de Francia.

Bettoni fue el asistente de Zidane en el Real Madrid, donde Zidane condujo al club español a tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones entre 2016 y 2018.

Francia visita a Turquía en la Liga de Naciones el 25 de septiembre y juega en Bélgica tres días después.

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