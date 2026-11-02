Exlanzadores dominicanos de los Guardianes de Cleveland, a juicio en NY por fraude

Emmanuel Clase y Luis Ortiz, exlanzadores de los Guardianes de Cleveland, irán a juicio el lunes, acusados de aceptar sobornos al confabularse con apostadores que ganaron cientos de miles de dólares al acertar apuestas sobre lanzamientos individuales.

Las carreras de ambos y, posiblemente, su libertad están en juego en el juicio con jurado, que se prevé se desarrolle durante el próximo mes en un tribunal federal de Brooklyn. Entre los testigos que se espera declaren figuran varios jugadores profesionales, incluidos receptores y ejecutivos del béisbol.

Clase, excerrador de los Guardianes, y Ortiz, un abridor, se han declarado no culpables de los cargos de conspiración y están con licencia no disciplinaria del club, sin sueldo, mientras se determina su destino.

Según una acusación formal, los lanzadores aceptaron varios miles de dólares en pagos ilegales para ayudar a dos apostadores de su natal República Dominicana a ganar al menos 460.000 dólares en apuestas de proposición durante el juego sobre la velocidad y el resultado de ciertos lanzamientos.

Los fiscales alegan que Clase comenzó a proporcionarles a los apostadores información sobre sus lanzamientos en 2023 y que reclutó a Ortiz para el plan en 2025. Los abogados de Ortiz intentaron sin éxito que Ortiz fuera juzgado por separado de Clase.

La jueza Kiyo A. Matsumoto manifestó en una conferencia el viernes que espera completar la selección del jurado con la suficiente rapidez como para que los abogados puedan presentar alegatos iniciales relativamente breves por la tarde.

Clase, de 28 años, es tres veces All-Star y dos veces Relevista del Año de la Liga Americana, y había completado su cuarta temporada de un contrato de cinco años por 20 millones de dólares cuando se revelaron los cargos contra los lanzadores en noviembre de 2025.

Ortiz, de 27 años, había ganado 782.600 dólares como lanzador abridor de los Guardianes durante la temporada 2025.

Los lanzadores han sido acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos, conspiración para lavado de dinero y conspiración para influir en competencias deportivas mediante soborno.

Se espera que los abogados defensores sostengan que los lanzadores no se confabularon con apostadores y que, en cambio, estaban variando estratégicamente la ubicación de los lanzamientos para engañar a los bateadores.

El viernes, la jueza dictaminó que los fiscales no pueden mostrarle al jurado pruebas de que Clase debía 500.000 dólares en impuestos en Estados Unidos, porque solo habían entregado la evidencia a los abogados defensores varios días antes y mucho después de que venciera el plazo para proporcionar pruebas a la parte contraria.

Un fiscal había argumentado que el gobierno quería incorporar esa evidencia al juicio para contrarrestar cualquier afirmación de los abogados de Clase de que él no tenía incentivos para confabularse con apostadores, debido a que contaba con varios millones de dólares en cuentas financieras en la República Dominicana.

MLB y los Guardianes han dicho que cooperaron plenamente con las autoridades. MLB señaló que contactó a las fuerzas del orden federales cuando comenzó a investigar una actividad de apuestas inusual.

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