Abogados dicen que Josh Jacobs, de Packers, tiene 'pruebas tangibles' contra acusaciones de mujeres

Los abogados de Josh Jacobs, corredor de los Packers de Green Bay, afirman que cuenta con un “sustancial conjunto de pruebas tangibles” que refutan las acusaciones que tres mujeres hicieron en su contra mientras la policía investigaba su caso de agresión.

Jacobs se declaró sin impugnar el 10 de septiembre los cargos menores de agresión y daños criminales a la propiedad derivados de un altercado en mayo con su entonces novia, quien dijo que él la arrojó al suelo. En respuesta a una solicitud de registros públicos, el Departamento de Policía de Hobart-Lawrence (Wisconsin) divulgó registros de su investigación la noche del viernes que incluían los relatos de otras tres mujeres que denunciaron acusaciones similares de años anteriores.

Jacobs, tras pasar los primeros seis partidos de la temporada en la lista de exención del comisionado, que le impedía jugar o entrenar, regresó para participar en los dos últimos partidos de los Packers. La NFL ha dicho que su investigación sobre Jacobs continúa, lo que significa que aún podría estar sujeto a más medidas disciplinarias por parte de la liga.

Los abogados de Jacobs —David Z. Chesnoff, Richard A. Schonfeld y Clarence F. Duchac III— emitieron un comunicado el sábado en el que señalaron que la oficina del fiscal de distrito del condado de Brown había tenido “estas acusaciones no corroboradas, antiguas y previamente no denunciadas durante meses”. Emitieron otro comunicado el domingo con más detalles.

Cómo respondieron los abogados de Jacobs

“Josh asumió la responsabilidad por lo ocurrido en mayo”, manifestaron los abogados. “Llegó a un acuerdo con los fiscales por dos delitos menores, y está cumpliendo con los requisitos del tribunal.

“Los tres relatos son antiguos, son de oídas y se desmienten con facilidad, y aun así la policía los divulgó a los medios sin ninguna investigación para determinar si eran precisos o si se contradecían por pruebas. Josh los está respondiendo en detalle debido a una campaña en su contra que está ocurriendo, y que amenaza injustamente su carrera”.

Los abogados de Jacobs indicaron que una de las tres mujeres presentó una denuncia ante la NFL, que la revisó y decidió que no se justificaba tomar medidas. Señalaron que Jacobs “ha conservado pruebas que respaldan sus versiones y la decisión de la NFL”.

La NFL declinó hacer comentarios el domingo sobre el comunicado de los abogados. Después de que la policía de Hobart-Lawrence divulgara los registros que detallaban los relatos de otras mujeres, el portavoz de la NFL Brian McCarthy había dicho el sábado que la liga revisaría estas acusaciones como parte de su investigación.

Los abogados de Jacobs afirmaron que otra mujer presentó una denuncia solo después de que Jacobs llamara a la policía de Las Vegas a su casa para denunciarla por mala conducta. Jacobs jugó para los Raiders de Las Vegas antes de unirse a los Packers en 2024.

Jacobs también negó cualquier altercado físico con la tercera mujer. Los abogados de Jacobs dijeron que ella se comunicó con Jacobs para pedirle visitarlo, viajó a Las Vegas y se quedó en su casa, y que otra persona estuvo presente en la vivienda durante parte de su estancia.

Lo que las mujeres dijeron a la policía

Según los registros divulgados el viernes, una mujer se comunicó con la policía después del arresto de Jacobs para decir que había vivido un incidente similar con él alrededor de 2023. Más tarde diría que el incidente en realidad ocurrió el 5 de enero de 2022.

La mujer dijo que se había comunicado con Jacobs durante unos seis meses antes de pasar alrededor de 11 horas en su casa. La mujer contó que, después de decirle a Jacobs que no había ido allí para tener relaciones sexuales, él se enfureció, la abofeteó y le dijo que no le faltara al respeto.

Dijo que él tomó su teléfono y lo arrojó a una piscina cuando ella intentó irse, y que la agarró del cabello, la lanzó sobre una cama, la inmovilizó, la tiró al suelo y dijo: “Debería matarte ahora mismo”. Afirmó que Jacobs también le escupió.

La mujer dijo que no había denunciado previamente el incidente ante las autoridades porque siguió siendo amiga de Jacobs después y le preocupaba que no creyeran sus acusaciones. La mujer explicó que se comunicó con la policía esta vez porque creía que mostraba un patrón de conducta similar a las acusaciones del caso de mayo.

Otra mujer dijo a la policía que tuvo relaciones sexuales con Jacobs en abril de 2021. La mujer afirmó que el condón de él se rompió, por lo que le dijo a Jacobs que se hiciera pruebas de enfermedades de transmisión sexual porque ambos habían estado involucrados con otras personas.

La mujer dijo que Jacobs luego la sacó de la residencia, la agarró por los brazos y la zona del bíceps, la empujó contra una pared y arrojó sus pertenencias afuera. Dijo a la policía que sufrió moretones en los brazos e hinchazón en la zona de las costillas.

La policía de Hobart/Lawrence dijo que obtuvo registros de ese incidente que indicaban que los agentes observaron “ninguna señal visible de lesión, moretones o daños consistentes con un altercado físico”.

Otra mujer dijo que conoció a Jacobs a través de redes sociales y que él la llevó en avión a una residencia en mayo de 2022. Describió un altercado en el que Jacobs la agarró del cabello, puso las manos en su cabeza y cuello, la arrastró, le arañó el pecho y tomó su teléfono después de que cayera al suelo.

Dijo que no denunció el incidente a la policía porque no era ciudadana de Estados Unidos en ese momento y Jacobs le dijo que podía ser deportada.

Lo que llevó al arresto de Jacobs en mayo

Jacobs fue arrestado el 26 de mayo, tres días después de que agentes de la policía de Hobart-Lawrence acudieran a su casa en Wisconsin para investigar un disturbio. Según la policía, la mujer les dijo que Jacobs la agarró y la arrojó al suelo mientras ella intentaba salir por una puerta del garaje, lo que hizo que se golpeara la cabeza. La policía dijo que Jacobs también le quitó el teléfono mientras ella estaba en el suelo.

La policía dijo que notó enrojecimiento en su rostro y cuello y que podía palpar un bulto en la parte posterior de su cabeza.

Según una denuncia penal, la declaración de la mujer fue corroborada por imágenes de vigilancia del sistema de cámaras del garaje donde ocurrió el incidente. Tanto Jacobs como la víctima han acudido a los tribunales en un intento de sellar permanentemente pruebas del caso, incluido el video.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP