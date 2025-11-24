Everton vence 1-0 al Man United pese a quedarse con un hombre menos

Everton venció el lunes 1-0 al Manchester United para frenar el reciente resurgimiento del equipo local en un partido de la Liga Premier que será recordado por una tarjeta roja temprana mostrada a Idrissa Gueye de Everton por golpear a su compañero de equipo Michael Keane.

Kiernan Dewsbury-Hall anotó con un magnífico disparo en el minuto 29, después de lo cual Everton se vio obligado a defender su ventaja. United dominó a los diez hombres visitantes en un segundo tiempo unilateral, pero no logró igualar.

Fue la primera derrota de United desde que perdió 3-1 en Brentford hace casi dos meses y la primera vez en 47 partidos de la Liga Premier que un equipo visitante gana en Old Trafford con diez hombres.

Sin embargo, el tema inolvidable de la noche llegó después de 13 minutos.

Gueye estaba furioso por lo que parecía ser la falta de Keane dentro del área de penalti de Everton. Bruno Fernandes intervino y disparó desviado, pero un enfurecido Gueye confrontó a Keane.

Keane empujó a Gueye, quien respondió con una bofetada en la cara de Keane. El árbitro Tony Harrington mostró la tarjeta roja por "conducta violenta".

"La decisión del árbitro de mostrar tarjeta roja a Gueye por conducta violenta fue revisada y confirmada por el VAR, considerando la acción como un claro golpe en la cara de Keane", dijo la liga en una publicación en redes sociales.

El senegalés fue el primer jugador en ser expulsado en la Liga Premier por pelear con un compañero de equipo desde que Ricardo Fuller de Stoke City vio la roja tras enfrentarse con Andy Griffin en 2008.

A pesar del contratiempo, el equipo de David Moyes silenció a la multitud local al tomar la delantera 16 minutos después cuando Dewsbury-Hall lanzó un impresionante disparo de 18 metros al rincón lejano de la red.

Después de eso, todo fue United. El equipo local tuvo 25 disparos a la portería de Jordan Pickford, en comparación con los tres de Everton en el otro extremo, pero un gol fue suficiente.

