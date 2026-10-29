Estevao deslumbró en Chelsea la temporada pasada. Ahora casi no juega

Durante algunos tramos de la temporada pasada, Estevao asomaba como uno de los jóvenes talentos mejor valorados del fútbol mundial tras un fulgurante inicio de su etapa en Chelsea.

Ahora, tras un cambio de técnico, apenas recibe minutos en el club inglés.

El entrenador Xabi Alonso fue interrogado por sus motivos para seguir dejando de lado al extremo brasileño de 19 años, después de mantenerlo en el banquillo durante todo el partido que perdieron ante Liverpool en una tanda de penales de la Copa de la Liga inglesa el miércoles.

Estevao todavía no ha sido titular en un partido de la Liga Premier esta temporada. Sus únicas dos titularidades en toda la campaña fueron en las rondas iniciales de la Copa de la Liga. Chelsea quedó fuera de las copas europeas.

“Entiendo su situación y, desde luego, podría estar más contento”, señaló Alonso. “Todo jugador quiere jugar y formar parte del equipo. Habrá momentos para todo. Estoy seguro de que Este tendrá su momento, esa es mi responsabilidad. Tenemos que manejarlo".

“Sabemos que la temporada va a ser larga y habrá momentos para todos. Créeme, Este va a cumplir su papel”, agregó.

Si retrocedemos a estas fechas de la temporada pasada, Estevao estaba mostrando exactamente por qué Chelsea lo compró a Palmeiras por 34 millones de euros (ahora 37,5 millones de dólares), destacándose un golazo contra el Barcelona en la Liga de Campeones.

Sin embargo, su temporada de debut en Stamford Bridge terminó antes de tiempo cuando sufrió una lesión del isquiotibial en abril, lo que hizo que se perdiera el Mundial con Brasil, después de que se esperaba que formara parte de la convocatoria de Carlo Ancelotti.

Chelsea contrató a Alonso durante la pretemporada como sustituto permanente de Liam Rosenior, y le ha dado a Estevao únicamente un puñado de apariciones como suplente en los minutos finales en la Premier.

Los hinchas de Chelsea que viajaron al partido pasaron buena parte del encuentro contra Liverpool el miércoles coreando el nombre de Estevao.

Alonso señaló la intensidad del partido y también afirmó que se vio obligado a actuar por algunas sustituciones de jugadores lesionados como Maxence Lacroix y Moisés Caicedo.

El único gol de Estevao esta temporada fue en un amistoso con Brasil, una victoria sobre India a comienzos de octubre.

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