La ausencia de Joao Pedro en Chelsea da una oportunidad a Emegha

El delantero de Chelsea Joao Pedro fue descartado por varias semanas el martes debido a un problema muscular, lo que abre una oportunidad para que Emmanuel Emegha, fichado en el verano, demuestre su valía en su regreso tras una lesión.

La ausencia de Pedro podría ser significativa para Chelsea, que sufrió para mostrar su habitual fluidez ofensiva en los dos partidos de la Liga Premier que el internacional brasileño se ha perdido esta temporada: 2-0 en casa ante Tottenham el sábado y 3-0 en Brentford el mes pasado.

Pedro sufrió la lesión en un entrenamiento la semana pasada y afronta un segundo periodo de baja esta temporada, que incluye el partido del miércoles en Liverpool por la Copa de la Liga inglesa.

También es probable que no esté disponible para ser convocado por Brasil, que disputará partidos amistosos contra Japón y Singapur el próximo mes. Pedro también se perdió los compromisos internacionales de su país a finales de septiembre y principios de octubre por lesión.

“Tiene una lesión en el muslo y se perderá unas semanas”, indicó el técnico de Chelsea Xabi Alonso. “Veamos cuántas. No queremos hacer predicciones sobre eso. Pero no está listo para los próximos partidos".

“Es un jugador clave. Lo vamos a extrañar, pero tenemos que estar preparados para afrontar la lesión, ser competitivos e intentar ganar con los jugadores que tenemos disponibles. Esta es la situación”, añadió.

Alonso optó por alinear a Morgan Rogers, un mediocampista, como delantero improvisado contra Tottenham, pero podría cambiar y elegir a un nueve de oficio ante Liverpool y hasta que Pedro regrese.

Una opción es Emegha, de 23 años, quien completó en verano un traspaso definitivo procedente de Estrasburgo, club hermano de Chelsea, pero aún no ha debutado debido a una lesión del isquiotibial.

Emegha anotó 31 goles en 78 apariciones con Estrasburgo y debutó con la selección de los Países Bajos el año pasado.

“Es importante que lo tengamos disponible porque tiene cualidades especiales”, señaló Alonso. “Ha estado entrenando de buena manera para que pueda construir una base sólida en su condición física. Quizá mañana tenga la oportunidad de jugar”.

Alonso cuenta con Danny Welbeck para el viaje a Merseyside, pero el volante creativo Cole Palmer está suspendido tras ser expulsado contra Tottenham.

“Por esto se arma una plantilla”, afirmó Alonso. “Es una situación que puede ocurrir y hay que buscar soluciones, no excusas”.

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