España, campeona mundial, supera susto y vence a Inglaterra 3-2 en la Liga de Naciones

La campeona del mundo, España, amplió su racha invicta a 39 partidos al remontar para vencer el sábado 3-2 a Inglaterra en la Liga de Naciones.

El suplente Mikel Oyarzabal volvió a convertirse en la pesadilla de Inglaterra con el gol de la victoria en el minuto 74 en Wembley.

Oyarzabal también marcó el gol decisivo cuando España venció a Inglaterra en la final del Campeonato Europeo en 2024. En esta ocasión, picó con calma al arquero James Trafford desde corta distancia para completar la remontada de la campeona del mundo, después de irse al descanso perdiendo 2-1.

España disputó su primer partido desde que venció a Argentina en la final del Mundial, y su prolongada racha invicta estuvo bajo seria amenaza por parte de Inglaterra. Pudo haberse visto 3-1 abajo en la segunda mitad si Harry Kane no se hubiera resbalado y estrellado su penalti en el travesaño.

El equipo de Luis de la Fuente respondió como campeón para iniciar con victoria su campaña en la Liga de Naciones.

Lamine Yamal puso a España en marcha con un inicio fulgurante: necesitó menos de dos minutos para anotar, cuando le robó el balón al defensor inglés Marc Guehi y remató raso, superando a Trafford hacia el ángulo más lejano.

España dominó las ocasiones y el autor del gol de la victoria en la final del Mundial, Ferran Torres, desperdició dos veces oportunidades claras cuando quedó mano a mano.

Tras sobrevivir a esos sustos, Inglaterra empató por medio de Antony Gordon después de un rápido contraataque en el minuto 36.

Una rápida pérdida de posesión permitió a Gordon desarmar a España con un toque inteligente hacia Jude Bellingham.

Bellingham luego habilitó a Gordon de cara al arco y el jugador del Barcelona deslizó un disparo raso que superó a Unai Simón.

Inglaterra se puso en ventaja apenas cuatro minutos después gracias a Kane, cuyo cabezazo se desvió en Marc Cucurella.

Al inicio de la segunda mitad, Inglaterra tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja cuando Rodri derribó a Kane en el área y, tras la revisión del VAR, el árbitro Davide Massa sancionó penalti. Pero España se salvó cuando Kane se resbaló durante la carrera.

Ese fallo pareció aún más costoso cuando, a la hora de juego, el suplente Alex Baena colocó un disparo raso y con efecto en el ángulo para volver a igualar el partido. Y España completó la remontada cuando Oyarzabal definió con frialdad desde corta distancia.

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