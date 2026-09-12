Pilotos de F1 disfrutan la adrenalina de Madring, pero critican pocas opciones de adelantamiento

Los pilotos de Fórmula 1 disfrutaron de la alta adrenalina que produce el trazado de Madring en el Gran Premio de España, aunque se quejaron de la falta de oportunidades de adelantamiento en el nuevo circuito.

También pidieron otras mejoras, como reducir la longitud del carril de boxes. Madrid ha creado un circuito urbano híbrido utilizando carreteras existentes y tramos construidos específicamente para su primer gran premio en 45 años.

“En términos de diseño del circuito, creo que puede ser mejor”, indicó Max Verstappen, de Red Bull, el sábado. “La aportación de los pilotos en el futuro sobre el diseño del circuito también puede ayudar mucho. ... Si quieres tener mejores carreras, adelantamientos, creo que hay algunas curvas que se pueden cambiar”.

“Siempre hay una manera de encontrar una oportunidad de adelantamiento en un circuito”, añadió.

Solo hubo unas pocas maniobras de adelantamiento en los primeros días de actividad en Madring en F1, F2 y la serie F3. Algunos comentaristas llamaron a Madring el Mónaco español.

“Creo que va a ser muy difícil (adelantar)”, reconoció Kimi Antonelli. “En los entrenamientos pasé dos vueltas detrás del Williams intentando, dolorosamente, pasar... es realmente difícil, sobre todo porque ya la deg (degradación de los neumáticos) es bastante grande y cuando vas detrás empiezas a deslizar más y eso te complica un poco la vida”.

Lando Norris, quien se quedó con la pole con McLaren, señaló que espera que el carril de boxes, que está dividido en dos secciones, se mejore el próximo año.

“Si vamos a construir un circuito nuevo y gastar tanto dinero en construir un circuito nuevo, este es probablemente uno de los factores principales, diría yo, para hacer un circuito: que tengas un carril de boxes corto para que la gente pueda entrar a boxes y entonces se generen adelantamientos”, indicó.

El Madring, de 5,4 kilómetros (3,3 millas), diseñado por Jarno Zaffelli, tiene 22 curvas y combina zonas de alta velocidad, áreas de frenada fuerte, cambios de pendiente, ángulos ciegos, sectores técnicos y curvas largas de alta carga que han resultado un desafío para los pilotos.

La curva peraltada “La Monumental” es el punto destacado del nuevo trazado. Tiene 550 metros de longitud y un peralte máximo del 24%, aunque los pilotos no pudieron tomarla a fondo debido a los requisitos de ahorro de energía necesarios en los autos.

Los pilotos calificaron el circuito de “demente” y “loco” por la alta adrenalina que producía. Algunos lo compararon con los circuitos de Yeda y Bakú.

Madring firmó un contrato de 10 años para el GP de España.

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