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VanVleet y Amen Thompson llevan a Rockets invictos a paliza de 132-100 sobre Bucks

Jim Hoehn
ROCKETS-BUCKS
ROCKETS-BUCKS (AP)

Fred VanVleet anotó 24 puntos y Amen Thompson sumó 23 a la causa de los Rockets de Houston, quienes se mantuvieron invictos al aplastar el miércoles 132-100 a los Bucks de Milwaukee.

El pívot Alperen Sengun, máximo anotador de Houston (5-0) con 24,5 puntos por partido, no jugó por molestias en la zona lumbar.

VanVleet, quien se perdió toda la temporada pasada por una rotura del ligamento cruzado anterior, encestó 7 de 14 tiros, incluidos 4 de 9 desde larga distancia. Anotó 15 puntos consecutivos para Houston a mitad del tercer cuarto, y convirtió tres tiros libres para poner a los Rockets arriba 81-61.

Thompson encestó 10 de 16 tiros por los Rockets, que lanzaron para un 54,8%. Kevin Durant aportó 18 puntos y Bogdan Bogdanovic sumó 16 puntos en 15 minutos. Houston convirtió 23 de 26 intentos de tiro libre.

Tyler Herro anotó 23 puntos y el mexicano Jaime Jaquez Jr. agregó 19 por Milwaukee (1-4).

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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