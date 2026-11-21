Franz Wagner anotó 35 puntos, incluido un tiro en suspensión ganador con 2,4 segundos por jugar, y el Magic de Orlando venció 113-111 a los Nets de Brooklyn en un partido de la Copa NBA la noche del viernes.

Franz Wagner, que se enfrentó por primera vez a su hermano mayor y excompañero Mo Wagner después de pasar sus últimas cinco temporadas juntos en Orlando, dio un paso atrás y encestó un tiro en suspensión desde 14 pies a pocos pasos del banquillo de los Nets.

Brooklyn pidió un tiempo muerto y Julius Randle tuvo la oportunidad de ganarlo, pero falló un triple desde 28 pies.

Franz Wagner acertó 13 de 25 tiros de campo y convirtió 7 de 9 intentos de tiro libre, incluidos dos en el primer minuto del segundo cuarto cuando recibió una falta de Mo Wagner, quien firmó con los Nets como agente libre en julio tras ocho temporadas en Orlando.

Desmond Bane terminó con 21 puntos, el suplente Nikola Vucevic aportó 15 unidades y Anthony Black sumó 13 para el Magic, que ha ganado cinco de sus últimos seis partidos.

Randle anotó 27 y Danny Wolf, quien fue titular en lugar de Egor Demin, agregó 20 puntos para los Nets, que han perdido sus últimos cuatro partidos.

Brooklyn cayó a 1-6 en casa esta temporada después de terminar 12-29 la campaña pasada en el Barclays Center.

Orlando pareció tener el partido bajo control después de que Jalen Suggs encestó un triple para tomar ventaja de 106-104 con 3:22 por jugar.

En la siguiente posesión, los Nets usaron una de sus revisiones que anuló una falta ofensiva sobre Mikel Brown Jr. Se le acreditó la canasta y se le concedió un tiro libre que igualó el partido a 106.

Más tarde, Randle encestó un tiro en suspensión y Bane respondió con un triple que puso el marcador 109-109. Luego Randle convirtió un par de tiros libres antes de que Wendell Carter Jr. empatara el partido con una bandeja tras rebote ofensivo con 31 segundos por jugar, después del triple fallado de Franz Wagner, quien se reivindicó antes de que se agotara el tiempo. ___

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