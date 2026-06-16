Vuelve Hervé. Túnez en crisis pide a Renard como técnico para el Mundial

Parece que ningún Mundial está completo sin Hervé Renard y, de repente, de algún modo, de manera sorprendente, él también estará en este.

El bronceado francés, con su característica camisa blanca de cuello abierto, fue contratado el martes para dirigir a Túnez para sus dos últimos partidos de la fase de grupos tras un turbulento debut.

Túnez despidió al entrenador Sabri Lamouchi a primera hora del martes después de que el equipo fuera arrollado 5-1 por Suecia en su primer encuentro el domingo.

Y ahora llega Hervé para su tercer Mundial masculino consecutivo con un tercer equipo diferente. Entre medias, también llevó a Francia al Mundial femenino de 2023.

El más reciente salvavidas para Renard llega apenas dos meses después de que fuera despedido por Arabia Saudí pese a haber guiado al reino durante una irregular marcha en las eliminatorias, en la que tuvieron la ventaja de jugar como local hasta las rondas finales.

Su mejor momento en un Mundial fue conducir a los saudíes a una impactante victoria 2-1 sobre la eventual campeona Argentina y Lionel Messi en su debut de 2022 en Qatar.

Entre los mundiales masculinos, Renard dejó Arabia Saudí para dirigir a la selección femenina de Francia en su Mundial hace tres años y luego como anfitriona en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ambos torneos terminaron con eliminaciones en cuartos de final.

Su primer Mundial fue el de 2018 con Marruecos, que impresionó en Rusia con el núcleo de un equipo que alcanzaría las semifinales en Qatar. Sin embargo, Marruecos bajo el mando de Renard no alcanzó la fase de eliminación directa en un difícil grupo que compartió con España, Portugal e Irán.

Renard aún no ha logrado sacar a un equipo de la fase de grupos de un Mundial, lo que ahora es su misión a corto plazo y que podría terminar en apenas 10 días.

Su atractivo en una emergencia para una federación africana como la de Túnez —ahora la sexta que lo contrata— es que hizo historia al ganar títulos de la Copa Africana de Naciones con dos equipos distintos: Zambia en 2012 y Costa de Marfil en 2015.

Renard tiene apenas cuatro días para transmitir sus ideas antes de que Túnez enfrente a Japón el sábado en Monterrey, México. Túnez luego juega contra la favorita Holanda en Kansas City el 25 de junio.

Podría ser otro capítulo cautivador en la colorida carrera de un entrenador que por primera vez acaparó titulares en el mundo del fútbol más amplio en el Cambridge de las categorías inferiores dl fútbol inglés.

En aquel entonces, Renard era el asistente de otro técnico francés de mucho recorrido. Claude de Roy dirigió a Camerún en el Mundial de 1998, seis años antes de llegar a un rincón futbolístico en una ciudad más famosa por su universidad.

Aún apuesto y llamativo a los 57 años, Renard debería aportar su estilo y glamour habituales en otro escenario mundialista.

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