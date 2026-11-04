Bednar, Suzuki y Arozarena, entre 8 peloteros de las mayores que reciben ofertas por 23,15 millones

El cerrador de los Yankees de Nueva York David Bednar, el jardinero de los Cachorros de Chicago Seiya Suzuki y el jardinero de Seattle Randy Arozarena figuraron entre los ocho peloteros que recibieron ofertas calificadas por 23,15 millones de dólares de sus equipos.

El primera base/jardinero de Milwaukee Jake Bauers y el zurdo de Baltimore Trevor Rogers también recibieron las ofertas la víspera, junto con el receptor de Minnesota Ryan Jeffers, el segunda base de Pittsburgh Brandon Lowe y el zurdo cubano de San Diego Adrián Morejón.

Los jugadores tienen hasta el 17 de noviembre para aceptar.

Las ofertas calificadas comenzaron después de la temporada 2012, y sólo se han aceptado 18 de 157 anteriores. La cifra se determina por el promedio de los 125 contratos más altos de las Grandes Ligas este año.

A un agente libre solo se le puede presentar una oferta calificada si ha estado con el mismo equipo de manera continua desde el día inaugural de la campaña y nunca antes ha recibido una de estas propuestas.

Si un equipo le hace una oferta calificada a un jugador que firma un contrato de Grandes Ligas con otro club antes del siguiente draft amateur, el club anterior recibe una compensación en forma de una selección del draft al final de la primera ronda o de la ronda B de balance competitivo.

La ubicación depende del monto del nuevo contrato y del estatus del equipo que pierde al jugador en cuanto al reparto de ingresos y el impuesto de lujo.

Entre quienes no recibieron una oferta estuvo el tercera base de Filadelfia Alex Bohm.

Otros 28 jugadores se convirtieron en agentes libres, elevando el total a 183. Los peloteros pudieron comenzar a negociar condiciones con todos los equipos a las 5 de la tarde (2100 GMT) del lunes.

Se espera que las Grandes Ligas impongan un paro patronal el 1 de diciembre, cuando el contrato colectivo expire, lo que probablemente genere una fiebre de firmas en la antesala de dicha medida.

Renovaciones y rescisiones

Baltimore rechazó una opción de 7,5 millones de dólares para prolongar el contrato del primera base Ryan Mountcastle, limitado a ocho juegos este año por una fractura en el pie izquierdo, sufrida cuando tropezó corriendo por las bases el 8 de abril.

Los Orioles declinaron una opción de 3,5 millones sobre el zurdo Dietrich Enns, que contemplaba una indemnización de 125.000 dólares.

Corbin Burnes decidió no rescindir las últimas cuatro temporadas de su contrato de 210 millones de dólares y seis años con Arizona. El acuerdo contempla salarios anuales de 35 millones, incluidos 11 millones diferidos cada año.

El derecho de 32 años regresó a las Grandes Ligas el 8 de septiembre tras una recuperación de 15 meses por una cirugía Tommy John, realizó tres aperturas y volvió a la lista de lesionados por inflamación de hombro.

El boricua José Berríos, lanzador derecho de Toronto, decidió ejercer las últimas dos temporadas de su contrato de 131 millones de dólares por siete años, que contempla salarios de 24 millones por temporada. El jugador de 32 años no lanzó este año y se recupera de una cirugía Tommy John realizada el 20 de mayo.

El derecho de los Atléticos Luis Severino ejerció una opción de 22 millones de dólares para 2027, la última temporada de un contrato de 67 millones por tres años acordado en diciembre de 2025. El dominicano de 32 años tuvo marca de 2-6 con efectividad de 4,16 en 12 aperturas, y no lanzó después del 29 de mayo debido a una distensión en el hombro derecho.

El relevista de Baltimore Ryan Helsley prefirió devengar su salario de 14 millones de dólares para la próxima temporada, como parte de un contrato de 28 millones por dos años. El derecho de 32 años tuvo una foja de 0-4 con efectividad de 4,11 y ocho salvamentos en 17 apariciones como relevista.

No lanzó para los Orioles entre el 28 de abril y el 17 de junio por una inflamación en el codo derecho, regresó para cinco salidas y luego volvió a la lista de lesionados por molestias en el codo. No volvió a lanzar esta temporada.

El derecho de Houston Tatsuya Imai se abstuvo de rescindir las últimas dos temporadas de un contrato de 54 millones de dólares por tres años, que contempla salarios de 18 millones en 2027 y 2028. Imai también tiene el derecho de rescisión después de la próxima temporada.

El jugador de 28 años tuvo marca de 6-4 con efectividad de 4,93 en 15 aperturas y ocho apariciones como relevista.

Los derechos de los Cachorros Clay Holmes, Hunter Harvey y Colin Rea se convirtieron en agentes libres junto con el zurdo Caleb Thielbar después de que se rechazaron sus opciones para 2027, mientras que el derecho Jacob Webb por un año y 2,5 millones de dólares.

El derecho de Arizona Michael Soroka declinó su opción mutua de 10 millones de dólares para 2027, lo que activó una indemnización de 1 millón. Soroka, de 29 años, tuvo un registro de 9-5 con una efectividad de 3,41 en 21 aperturas y una aparición como relevista tras firmar un contrato de un año que garantizaba 7,5 millones.

Ganó 1,35 millones en bonos por rendimiento. Estuvo fuera entre el 19 de junio y el 10 de agosto por una distensión en el glúteo izquierdo.

Cleveland rechazó la opción mutua de 8 millones de dólares del derecho Shawn Armstrong a favor de una indemnización de 1,5 millones. El pitcher de 36 años tenía un acuerdo de un año que garantizaba 5,5 millones y registró una marca de 2-1 con una efectividad de 4,58 en 41 apariciones como relevista. Estuvo fuera entre el 24 de julio y el 23 de septiembre por una distensión en la pantorrilla izquierda.

Milwaukee, flamante campeón de la Serie Mundial, declinó una opción mutua de 8,5 millones de dólares sobre el receptor dominicano Gary Sánchez, quien recibe una indemnización de 250.000 dólares como parte de un contrato de un año que garantizaba 1,75 millones.

Los Cerveceros también rechazaron una opción de 14 millones sobre el derecho venezolano Antonio Senzatela, parte de un contrato de 50,5 millones por cinco años que suscribió con Colorado.

Detroit declinó una opción de 12 millones de dólares sobre el relevista Kenley Jansen. El derecho de 39 años, tercero en la lista histórica con 498 salvamentos, recibe una indemnización de 2 millones como parte de un contrato de un año por 11 millones. Los Tigers ejercieron una opción de 10 millones sobre el derecho Drew Anderson, quien devengó un salario de 7 millones este año.

Toronto rechazó una opción de 8 millones de dólares sobre el jardinero Myles Straw, quien recibe una indemnización de 1,75 millones que completa un contrato de 25 millones por cinco años con Cleveland.

San Luis se negó a ejercer una opción de 6 millones de dólares sobre el derecho Ryne Stanek, quien recibe una indemnización de 1 millón como parte de un contrato que garantizaba 3,5 millones.

La opción de Yandy Díaz, de Tampa Bay, se activó por 13 millones de dólares después de que los Rays lo consideraron saludable para 2027. El cubano alcanzó las 500 apariciones al plato necesarias para que la opción quedara garantizada y tuvo que cumplir la segunda condición.

Jugadores elegibles para arbitraje

Entre los peloteros que habrían sido elegibles para arbitraje si se hubieran declinado sus opciones, Milwaukee ejerció la del receptor venezolano William Contreras, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, por 14,5 millones de dólares; Tampa Bay aprovechó la del campocorto ganador del Guante de Oro Taylor Walls por 3,1 millones, y Houston hizo válida la del infielder mexicano Isaac Paredes por 13,35 millones.

San Francisco declinó una opción de 800.000 dólares sobre el derecho Rowan Wick, quien recibe una indemnización de 100.000 dólares, y los Cachorros rechazaron una alternativa de 3,3 millones sobre el derecho mexicano Javier Assad. Si se les ofrecieran contratos para 2027, serían elegibles para arbitraje.

Detroit acordó un contrato de un año por 1,3 millones de dólares con el derecho Jacob Waguespack, quien puede ganar 300.000 dólares en bonos por rendimiento basados en innings lanzados: 25.000 por cada uno de los umbrales de 45 y 50, y 50.000 por cada uno de 55, 60 y 65.

Prospecto otrora cotizado sale al mercado

El jardinero de Baltimore Heston Kjerstad se convirtió en agente libre de ligas menores después de pasar waivers sin ser reclamado. Kjerstad fue la segunda selección del draft de 2020 y ha jugado 117 duelos a lo largo de cuatro temporadas en las Grandes Ligas.

El jardinero dominicano de Baltimore Leody Taveras pasó waivers sin ser reclamado y eligió la agencia libre.

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