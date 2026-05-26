Los Marineros vencen 9-2 a los Atléticos tras una tercera entrada de seis carreras

Luke Raley y Dominic Canzone conectaron cada uno un jonrón de dos carreras en una tercera entrada de seis anotaciones que llevó a los Marineros de Seattle a una victoria por 9-2 sobre los Atléticos el lunes por la noche.

El cubano-mexicano Randy Arozarena pegó un doble impulsor en la tercera y un jonrón de dos carreras en la novena. J.P. Crawford también se voló la barda por los Marineros, que se colocaron a 1,5 juegos de los A's, líderes de la División Oeste de la Liga Americana.

El abridor de Seattle, el dominicano Luis Castillo, lanzó cuatro entradas sin permitir carreras antes de que Bryce Miller (1-0) trabajara las cinco finales.

El toletero de los Atléticos, Nick Kurtz, recibió una base por bolas en la tercera para extender a 48 juegos su racha embasándose, con lo que igualó el récord del club en una sola temporada que Mark McGwire estableció en 1995. McGwire estiró la marca a 62 cuando se embasó de manera segura en los primeros 14 juegos de la temporada siguiente.

Kurtz, el actual Novato del Año de la Liga Americana, igualó a Albert Pujols (2001) con la quinta racha más larga de un jugador de Grandes Ligas de 23 años o menos.

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