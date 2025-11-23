Emanuel Wilson corre 107 yardas y anota 2 TDs en la victoria de Packers 23-6 sobre Vikings

Emanuel Wilson corrió para un récord personal de 107 yardas y dos touchdowns en su primer juego como titular en su carrera y los Packers de Green Bay derrotaron el domingo 23-6 a los Vikings de Minnesota.

Micah Parsons y Devonte Wyatt de Green Bay lograron dos capturas cada uno. Los Vikings totalizaron cuatro yardas netas y tres pérdidas de balón en la segunda mitad.

Wilson tuvo dos carreras de touchdown de una yarda en lugar de Josh Jacobs, quien no estuvo disponible debido a una contusión en la rodilla izquierda. Este fue el primer juego de dos touchdowns en la carrera del jugador que llegó como agente libre no reclutado de 2023 de Fort Valley State.

Sus 28 acarreos y 107 yardas por tierra representaron los totales más altos en un solo juego por cualquier corredor de los Packers esta temporada.

Green Bay (7-3-1) mejoró a 2-0 en juegos divisionales después de ir 1-5 contra rivales de la División Norte de la NFC la temporada pasada. Con este duelo inicia una serie de tres enfrentamientos divisionales consecutivos para los Packers, que visitan a Detroit el jueves y reciben a los Bears de Chicago el siete de diciembre.

