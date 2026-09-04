Kompany minimiza un posible nuevo desplome de Musiala mientras trata convulsiones

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, afirmó que no sería “gran cosa” si el mediapunta estrella Jamal Musiala volviera a desplomarse mientras lidia con un problema neurológico que provoca convulsiones.

Musiala hizo público su diagnóstico de “crisis de ausencia causadas por una disfunción neurológica” después de desplomarse dos veces en partidos consecutivos de pretemporada.

Ha vuelto a los entrenamientos tras un cambio en su medicación, pero todavía no ha vuelto a jugar.

Kompany señaló que el Bayern cuenta con “los mejores expertos” para el asesoramiento médico y que “si vuelve a ocurrir dentro de 40, 50 o 60 días, o dentro de 40, 50 o 60 partidos, entonces ya no será gran cosa para nosotros. Sabemos cómo afrontarlo y, en algún momento, volverá a ser un atleta totalmente normal”.

Musiala, de 23 años, fue incluido en la convocatoria del Bayern para el partido del jueves ante el Bodo/Glimt en la Liga de Campeones y Kompany indicó que está evaluando su rendimiento en los entrenamientos antes de decidir cuándo volver a incluirlo en una convocatoria para un día de partido.

“Está bien, ha tenido una buena semana. Este impacto inicial en público, con suerte, está disminuyendo poco a poco”, indicó el entrenador.

El Bayern ha dicho que el club conocía el problema desde al menos la temporada pasada, y Musiala ha manifestado que no existe “ningún riesgo adicional para la salud” asociado a jugar al fútbol.

La próxima oportunidad de Musiala para volver a la acción será el sábado, cuando el Bayern visite al Schalke en la Bundesliga, o, en su defecto, en el debut del equipo en la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt el jueves.

El último partido competitivo de Musiala fue en el Mundial, cuando Alemania perdió por penales ante Paraguay en la ronda de 32.

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