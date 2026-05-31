Elly De La Cruz salen en al 5ta entrada del juego de Rojos a por tirón en el isquiotibial derecho

El campocorto dominicano de los Rojos de Cincinnati, Elly De La Cruz, salió del juego del domingo contra los Bravos de Atlanta por una rigidez en el isquiotibial derecho después de conectar un sencillo al jardín derecho-central en la quinta entrada.

Con los Rojos arriba 3-2, De La Cruz envió una pelota al hueco frente al abridor de los Bravos, Spencer Strider. El contacto normalmente habría sido un doble, pero De La Cruz hizo una mueca al llegar a la primera base y se detuvo. Salió del terreno por su propio pie tras reunirse brevemente con el personal de entrenamiento.

El dominicano, que batea para .280 con 12 jonrones esta temporada, ha participado en 276 juegos consecutivos, la sexta racha más larga para un jugador de los Rojos en la era de expansión (desde 1961). Su racha comenzó el 30 de julio de 2024.

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