El zurdo mexicoamericano Patrick Sandoval y los Rockies de Colorado finalizaron un contrato de 42 millones de dólares por tres años el domingo.

Sandoval tuvo marca de 1-7 con una efectividad de 5,12 en 13 aperturas y dos apariciones como relevista con Boston la temporada pasada. Antes de eso, estuvo seis temporadas con los Angelinos de Los Ángeles. El lanzador de 30 años se sometió a una cirugía del ligamento del codo en junio de 2024 y firmó con los Medias Rojas en diciembre de ese año. Se perdió la temporada 2025 y el inicio de 2026 mientras se recuperaba del procedimiento, y debutó en las Grandes Ligas en 2026 el 9 de julio.

Colorado finalizó un contrato de 32 millones de dólares por dos años con el zurdo David Peterson el viernes.

El cuerpo de lanzadores de Colorado registró una efectividad de 5,59 este año, la quinta temporada consecutiva en la que los Rockies tuvieron la efectividad más alta de las mayores. Colorado es el tercer equipo desde 1913 que termina con la efectividad más alta durante cinco temporadas seguidas, según una investigación de los Rockies.

El lanzador derecho Jeff Criswell fue designado para asignación para abrir un lugar en el roster.

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