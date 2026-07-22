El zaguero marroquí Issa Diop ficha con Ipswich

El defensor marroquí Issa Diop regresó del Mundial para cambiar de club en la Liga Premier al incorporarse el miércoles al recién ascendido Ipswich procedente de Fulham.

Ipswich informó que el zaguero central de 29 años firmó un contrato por cuatro años por una cifra de traspaso no revelada, que según reportes fue de 8,5 millones de libras (11,4 millones de dólares).

Diop, exinternacional juvenil y Sub21 de Francia, fue titular en cinco de los seis partidos de Marruecos en su recorrido hasta los cuartos de final del Mundial, que terminó con una derrota 2-0 ante Francia.

Anotó un gol de cabeza en el tiempo añadido para empatar ante Holanda en los dieciseisavos de final, cruce que Marruecos ganó en una tanda de penales.

Los vínculos familiares de Diop le permitieron cambiar su elegibilidad en marzo, según las reglas de la FIFA, para representar a Marruecos en lugar de Francia, donde nació.

Ipswich es el tercer club de Diop en la Premier. Pasó sendas etapas de cuatro temporadas con Fulham y West Ham.

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