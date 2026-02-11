El ucraniano Vladyslav Heraskevych entrena de nuevo con casco vetado, pese a fallo del COI

El ucraniano Vladyslav Heraskevych, que compite en el skeleton, volvió a entrenar el miércoles con su casco vetado, un día antes del inicio de su prueba en los Juegos de Milán-Cortina y con el Comité Olímpico Internacional pidiéndole que expresara su mensaje de otra manera.

Heraskevych llegó a los Juegos Olímpicos con un casco personalizado que muestra los rostros de más de 20 deportistas y entrenadores ucranianos que han fallecido durante la guerra de su país con Rusia, un conflicto que comenzó poco después de que terminaron los Juegos de Beijing 2022.

Pero el COI informó el lunes por la noche que el casco no estaría permitido en competencia, al citar una norma que prohíbe hacer declaraciones políticas en el terreno de juego olímpico. Aun así, Heraskevych usó el casco en el entrenamiento del martes y del miércoles, sabiendo que el COI podría, en última instancia, impedirle participar en la prueba olímpica.

“El casco no viola ninguna norma del COI”, sostuvo Heraskevych.

El COI discrepa y planeaba hablar de nuevo con Heraskevych el miércoles para discutir qué se permitiría, señaló el portavoz Mark Adams.

Adams se pronunció aproximadamente una hora antes de la sesión de entrenamiento del miércoles de Heraskevych, por lo que no estaba claro de inmediato cuándo o si esa conversación ocurriría.

“Reiteraremos las muchísimas, muchísimas oportunidades que tiene para expresar su dolor”, afirmó Adams. “Como ya hablamos antes, puede hacerlo en redes sociales y en conferencias de prensa en la zona mixta. Así que intentaremos hablar con él sobre eso e intentar convencerlo".

“Queremos que compita. De verdad, de verdad queremos que tenga su momento. Eso es muy, muy importante. Queremos que todos los atletas tengan su momento y de eso se trata. Queremos que todos nuestros atletas tengan un terreno de juego justo y en igualdad de condiciones”, añadió.

Otros deportistas ucranianos están manifestando su apoyo a Heraskevych con un mensaje en sus manos.

“Recordar no es una infracción”, escribió en la palma de su guante la ucraniana Olena Smaha, atleta de luge, durante las dos últimas bajadas de la prueba femenina de luge el martes por la noche, en una clara referencia al casco y a las repercusiones. (Smaha ya había escrito otros mensajes en su guante antes de carreras en el pasado). Y el miércoles, apenas unos instantes después de cruzar la meta en la prueba masculina de super-G, el esquiador ucraniano Dmytro Shepiuk levantó su guante derecho para mostrar “UKR heroes with us” (“Héroes de UKR con nosotros”) en otra muestra de solidaridad con Heraskevych.

El casco fue creado hace unas semanas por un artista ucraniano, y una de las razones por las que Heraskevych cree que debería permitirse es que a algunos atletas se les ha autorizado rendir homenaje a otros al final de su competencia.

Un ejemplo: el patinador artístico estadounidense Maxim Naumov llevó una foto de sus padres fallecidos —los ex campeones mundiales de parejas Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, quienes estuvieron entre las 67 personas que murieron en un accidente aéreo el 29 de enero de 2025— al área de “kiss-and-cry” después de su presentación en Milán el martes por la noche.

“Un homenaje hermoso”, expresó Heraskevych.

El COI le ha ofrecido a Heraskevych la posibilidad de usar un brazalete negro en competencia como muestra de su dolor y de luto por sus compatriotas, aunque ese tipo de homenajes por lo general no se permiten. Adams dijo que eso representa una concesión, pero a Heraskevych no le interesa.

“Creo que la manera en que esperamos poder manejar esto es a un nivel humano. Tendremos conversaciones con él para intentar explicarle que, en realidad, es del interés de todos que compita y que también pueda decir lo que quiere decir”, manifestó Adams. “Así que no estoy diciendo que tengamos una solución, una solución lista, para esto. Pero creo que aquí es mejor que la gente hable con la gente y que la interacción humana, con suerte, se imponga”.

Heraskevych es un legítimo aspirante a medalla en Cortina: su peor resultado ha sido un sexto lugar en cinco descensos oficiales de entrenamiento esta semana, en la antesala de la prueba olímpica.

El redactor deportivo de AP Pat Graham en Bormio, Italia, contribuyó a este despacho.

