Como vence a Napoli en penales y avanza a semifinales de la Copa de Italia

Como avanzó a las semifinales de la Copa de Italia por primera vez en 40 años después de vencer el martes en la tanda de penales al campeón italiano Napoli.

El portero del Como, Jean Butez detuvo el tiro de muerte súbita de Stanislav Lobotka desatando celebraciones desenfrenadas en el campo de Nápoles, después de que el equipo de Cesc Fàbregas ganara 7-6 en la tanda de penales.

El partido había terminado 1-1 en el tiempo reglamentario.

Martin Baturina adelantó al Como con un penal a los 39 minutos, pero Antonio Vergara igualó justo después del descanso.

Napoli estuvo cerca de anotar el gol de la victoria cuando Amir Rrahmani vio un cabezazo despejado en la línea en la segunda mitad.

Romelu Lukaku no logró anotar para el Napoli en la tanda de penales y Máximo Perrone también falló para Como.

Napoli ha ganado la Copa de Italia en seis ocasiones, la más reciente en 2020.

