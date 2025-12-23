Stay up to date with notifications from The Independent

Stephen Curry destaca en la segunda mitad e impulsa victoria de los Warriors

Stephen Curry se recuperó de una primera mitad difícil para anotar 18 de sus 26 puntos después del descanso, Jimmy Butler sumó 21 unidades y los Warriors de Golden State se alejaron en la segunda mitad para vencer el lunes 120-97 al Magic de Orlando.

Curry jugó con un tobillo izquierdo sensible y falló sus primeros seis intentos de tres antes de finalmente conectar desde lejos con 8:20 restantes en el tercer cuarto para acercar a los Warriors a 71-69. Eso fue todo lo que necesitó Golden State para iniciar una racha de 14-4.

El dos veces MVP atinó 10 de 23 tiros de campo en general, acertando 4 de 13 triples. Tuvo seis asistencias y dos de los ocho robos de su equipo.

Paolo Banchero tuvo 21 tantos, 12 rebotes y siete asistencias, y Desmond Bane anotó 20 puntos para Orlando en la primera noche de un back-to-back en la carretera.

Moses Moody anotó 20 puntos para los Warriors, mientras que Brandin Podziemski salió del banco para terminar con 16 unidades, cinco asistencias y cuatro rebotes. Draymond Green contribuyó con nueve puntos y siete rebotes en 18 minutos, después de que el sábado fue expulsado en el segundo periodo contra Phoenix.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

