El Tour de Francia 2027 visita 3 países al inicio y tendrá más contrarreloj desde 2012

El Tour de Francia de 2027 visitará tres naciones diferentes en los tres primeros días antes de que los competidores acumulen la mayor cantidad de kilómetros de contrarreloj en 15 años.

La ruta del próximo año se dio a conocer el jueves, con el Tour arrancando desde Edinburgo, la capital de Escocia, en un inusual Grand Départ en viernes —el 2 de julio— y luego pasando por Inglaterra y Gales antes de trasladarse a Francia hasta el 25 de julio.

La carrera atrajo multitudes enormes en las otras ocasiones que comenzó en Gran Bretaña, en Inglaterra en 2007 y 2014. Tres ciclistas británicos han ganado el Tour: Bradley Wiggins en 2012, el cuatro veces campeón Chris Froome y Geraint Thomas en 2018, todos compitiendo con el Team Sky.

Wiggins aprovechó las largas etapas de contrarreloj individual en el año en que conquistó el título. La longitud combinada de las etapas en 2027 —primero en Chambord y luego en Tolosa, con un total de 71 kilómetros— lo convierte en la edición del Tour con mayor peso de la contrarreloj individual desde 2012.

Hay seis etapas de montaña a lo largo del recorrido, con llegadas en el Grand Colombier (etapa 9), Les Saisies por primera vez (etapa 11) y el Col du Portet (etapa 18).

Con el campeón vigente Tadej Pogacar en busca de un sexto título récord, la carrera más importante del ciclismo podría decidirse en los Pirineos durante la última semana. Una enorme etapa 18 incluye dos ascensos icónicos —el Col du Tourmalet antes del Col du Portet— que se emparejan por primera vez. Ese día, los corredores también deben subir Le Soulor y la Hourquette d’Ancizan.

La carrera femenina también arrancará en Gran Bretaña

Gran Bretaña también alberga las tres primeras de las nueve etapas totales de la carrera femenina, ganada el año pasado por la ciclista neerlandesa Demi Vollering.

Arrancará el 30 de julio desde Leeds, e incluirá visitas a Manchester, Sheffield y luego Londres antes de trasladarse a Francia.

El evento termina en la cima del Puy de Dôme, en el Macizo Central, el 7 de agosto, el día de la etapa más larga.

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