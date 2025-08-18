Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

El tenista británico Kyle Edmund anuncia su retiro tras lesiones

AP Noticias
Lunes, 18 de agosto de 2025 16:08 EDT
KYLIE EDMUND
KYLIE EDMUND (AP)

Kyle Edmund, ex número uno del tenis británico, anunció el lunes su retiro del deporte a los 30 años.

Edmund conquistó dos títulos de la gira ATP y, en 2018, se convirtió en el segundo británico después de Andy Murray en alcanzar las semifinales del Abierto de Australia.

Formó parte del equipo de Gran Bretaña que ganó la Copa Davis por primera vez en 79 años y también representó a su país en los Juegos Olímpicos de 2016.

El ascenso de Edmund coincidió con una lesión de rodilla que requirió tres operaciones y lo mantuvo fuera del circuito durante casi dos años.

“Los últimos cinco años han pasado factura con tres cirugías y otras lesiones, y mi cuerpo me está diciendo que finalmente ha llegado al punto final”, dijo Edmund en un comunicado por la federación británica de tenis.

Relacionados

“Mirando hacia atrás, puedo decir que di lo mejor de mí en mi carrera y me esforcé al máximo para volver a donde estaba. No hay ningún arrepentimiento en absoluto”, agregó.

Una derrota en la final del Challenger de Nottingham ante Jack Pinnington Jones el mes pasado resultó ser su último partido.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in