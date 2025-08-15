Duplantis, el astro de la pértiga, bromea con Lyles por empujón de Bednarek

Tal vez solo una súper estrella del atletismo como Mondo Duplantis podría salirse con la suya haciendo una pregunta tan traviesa a Noah Lyles, el campeón olímpico de los 100 metros.

El poseedor del récord mundial de salto con pértiga quería saber más el viernes sobre el empujón que Lyles recibió de Kenny Bednarek después de ganar los 200 metros en el campepnato nacional de Estados Unidos hace dos semanas.

"¿Puedo hacer una pregunta?", dijo Duplantis al final de una conferencia de prensa con varios atletas en Polonia, junto a Lyles pero no Bednarek, en vísperas de que los velocistas renueven su rivalidad en los 100 metros del circuito de la Liga Diamante.

"Quiero preguntarle a Noah sobre esa mirada y ese empujón", dijo Duplantis, sonriendo y mirando directamente a Lyles. "Por esa (palabrota), eso fue un poco loco".

Lyles repitió la respuesta que dio el 4 de agosto en Eugene, Oregón, después de que la disputa posterior a la carrera con Bednarek pareciera alimentar una rivalidad en la pista que se ha calentado antes del campeonato mundial el próximo mes en Tokio.

"Como dijo el entrenador: 'Sin comentarios'", respondió Lyles, provocando risas en la sala.

Duplantis siguió insistiendo: "Está bien. Pero lo disfruté, lo disfruté".

Lyles fue invitado a hacer su propia pregunta a Duplantis. Sugirió no establecer otro récord mundial el sábado para que él pudiera ganar el anillo otorgado por los organizadores del evento por la mejor actuación.

"Sin comentarios, sin comentarios", bromeó el astro sueco nacido en Estados Unidos, provocando más risas.

Duplantis estableció su 13er récord mundial el martes en Hungría, elevando el listón a 6,29 metros. Hace un año superó los 6,26 en Polonia para añadir un solo centímetro a la marca récord que le valió el oro olímpico en París el pasado agosto.

En la pista, los 100 metros masculinos se perfilan como el evento principal del sábado, aunque Bednarek ha dicho desde entonces que se reconcilió con Lyles en una larga conversación.

Será el primer enfrentamiento en los 100 metros entre Lyles y Kishane Thompson desde París, cuando el estadounidense se llevó el oro por cinco milésimas de segundo sobre el jamaicano, ya que ambos registraron un tiempo de 9,79 segundos.

Thompson se presenta el sábado como el hombre más rápido del mundo este año, con un tiempo de 9,75 establecido en Kingston en junio.

Bednarek es segundo en la lista de la temporada con 9,79, cronometrado al ganar el título nacional de Estados Unidos que Lyles se saltó, ya que se clasificó a Tokio como campeón defensor de 2023.

"Básicamente tienes la final olímpica, quizás con un par de ausentes y añadiendo a algunas personas igual de rápidas", dijo Lyles, cuyo mejor tiempo de la temporada hasta ahora es de 10 segundos en Londres el mes pasado. "Va a estar bien, de todos modos".

“Por supuesto que tener Kishane allí lo hace aún mejor", indicó.

Deportes de AP: https://apnews.com/deportes