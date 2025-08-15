Jugadores de Arsenal apoyan a Martin Odegaard como capitán, dice Arteta

Mikel Arteta aseguró que él y sus jugadores no tienen dudas sobre las virtudes de Martin Odegaard como capitán de Arsenal.

El internacional noruego ha sido capitán durante tres años, todos terminando con subcampeonatos de la Liga Premier. Eso no cambiará cuando los Gunners se estrenen en la temporada midiéndose contra el Manchester United el domingo.

Tony Adams, una leyenda del club de Londres, pidió a Arteta designar a Declan Rice como capitán con el objetivo de que el equip conquiste su primer título de la primera división de Inglaterra desde 2004.

Arteta, quien fue capitán de Arsenal, dijo que eso no va a suceder.

“No es solo mi opinión”, dijo el viernes. “Es la de todo el personal y especialmente la de los jugadores. Les pedí que votaran por el capitán y obtuve los resultados ayer y por mucho —por 100 millas— todos eligieron a la misma persona, que es Martin Odegaard, lo cual es la señal más clara que puedes tener”.

“Es cómo se sienten sobre quién debe ser su capitán, para defender, mejorar y ganar los partidos que queremos ganar”, añadió Arteta. "No hay duda sobre eso."

Odegaard también es el capitán de Noruega.

Tres años consecutivos como segundos no desaniman al equipo, dijo Arteta.

“Hay que seguir cavando", dijo. “Tienes que cavar y cavar porque un día el oro estará allí. Durante tres temporadas hemos tenido más puntos que cualquier otro equipo en esta liga, lo cual es increíble. Ahora tenemos que hacerlo en una temporada para ganar un punto más (que otros equipos)... ese es nuestro objetivo".

