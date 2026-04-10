Bayern: Lennart Karl, descartado ante Real Madrid por lesión muscular

Lennart Karl, la juvenil estrella del Bayern Múnich, quedó descartado para el partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Real Madrid por una lesión en el isquiotibial derecho.

El Bayern informó el viernes que Karl, quien a sus 18 años ha irrumpido esta temporada con el gigante bávaro, se desgarró un músculo en la parte posterior del muslo derecho y “por lo tanto estará de baja por el momento”.

No se ofreciaron más detalles sobre la lesión del volante ofensivo.

Karl se perderá el partido de la Bundesliga del sábado en St. Pauli y la visita del Real Madrid para la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones el miércoles. El Bayern ganó la ida 2-1 en Madrid el martes.

Su participación en los siguientes partidos del Bayern contra Stuttgart en la Bundesliga el 19 de abril y en la semifinal de la Copa de Alemania contra Bayer Leverkusen, tres días después está en duda. Asimismo, el seleccionador Julian Nagelsmann estará pendiente del estado físico de Karl de cara al Mundial, después de que debutara con Alemania el mes pasado.

Karl lleva cinco goles y cinco asistencias en la Bundesliga esta temporada, mientras que en la Liga de Campeones suma cuatro goles y dos asistencias.

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