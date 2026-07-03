Bryce Miller lleva juego sin hits hasta el 7mo y Mariners vencen 1-0 a Angels y barren serie

Bryce Miller llevó un juego sin hits hasta la séptima entrada y los Marineros de Seattle superaron por 1-0 a los Angelinos de Los Ángeles la noche del jueves para completar una barrida de tres juegos.

Cal Raleigh le sacó una base por bolas con las bases llenas al abridor novato dominicano Walbert Ureña con dos outs en la sexta, lo que impulsó la única carrera. Seattle se mantuvo empatado con los Rangers de Texas en el primer lugar del Oeste de la Liga Americana con marca de 45-43.

El mexicano Andrés Muñoz lanzó una novena entrada titubeante para conseguir su 16º salvamento. Muñoz concedió una base por bolas al primer bateador y permitió dos sencillos, pero retiró a Wade Meckler con un rodado, con dos corredores en base, para poner fin al juego.

Zach Neto recibió base por bolas para abrir la entrada, pero fue sorprendido en primera base cuando intentaba robarse la segunda.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes