El tackle de Falcons Kaleb McGary sale del campo en camilla por posible lesión en pierna izquierda

Kaleb McGary, el tackle derecho de los Falcons de Atlanta, fue retirado del campo de práctica en carrito con una posible lesión en la parte inferior de la pierna izquierda el miércoles, lo que le presenta al equipo un nuevo desafío mientras se prepara para el último partido de pretemporada el viernes por la noche en Dallas.

Los Falcons dijeron que se proporcionará una actualización sobre McGary, una selección de primera ronda de 2019 que ha sido titular en 92 de 93 juegos, "en el momento adecuado" después de que se le realice una resonancia magnética.

Si los Falcons se quedan sin McGary por un tiempo, tendrán que encontrar un nuevo responsable de cubrir el lado ciego del quarterback zurdo Michael Penix Jr., la selección de primera ronda de 2024 que está entrando en su primera temporada completa como titular.

McGary firmó recientemente una extensión de contrato hasta la temporada 2027.

“Es muy triste para nosotros, un tackle titular, perderlo así en la práctica. Nunca quieres que esas cosas sucedan. En última instancia, lo respaldamos y vamos a salir ahí a luchar por él y esperamos que tenga una pronta recuperación”, expresó el novato back defensivo Billy Bowman Jr.

Bowman dijo que McGary es “un tipo que hace todo el trabajo sucio por nosotros. Es alguien que significa mucho para muchas personas aquí y en este club”.

El último reporte de profundidad del roster de los Falcons listaba al veterano de seis años Brandon Parker y al novato Jack Nelson como los principales suplentes de McGary. El veterano Elijah Wilkinson, quien ha jugado tanto de tackle como de guardia en su carrera de ocho años, entró para reemplazar a McGary en la práctica del miércoles.

Otro suplente, Storm Norton, tiene una lesión no revelada en la parte inferior del cuerpo y no se espera que juegue contra Dallas.

La lesión de McGary ocurrió menos de una hora después de que el entrenador Raheem Morris anunciara planes para dejar fuera a la mayoría de los titulares contra los Cowboys. Morris dijo que Penix y el veterano suplente Kirk Cousins no jugarán, lo que significa que ninguno habrá tomado un snap en un juego de pretemporada, aunque ambos tuvieron trabajo extendido en las prácticas conjuntas de la semana pasada con los Titans de Tennessee.

Morris también dijo que las dos selecciones de primera ronda del equipo, los resposables de presionar a los quarterbacks James Pearce Jr. y Jalon Walker, tampoco jugarán.

“No se trata solo de titulares, sino de personas significativas en el equipo de las que no necesito ver cosas”, dijo Morris sobre los jugadores que serán dejados fuera contra Dallas. “Para mí se trata de mitigar el riesgo de lesiones”.

Morris expresó el miércoles su confianza en la profundidad de la línea ofensiva del equipo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.