Quarterback de Rams Matthew Stafford entrenará para verificar lesión de espalda

Matthew Stafford pasará por otro extenso entrenamiento el sábado para probar su espalda lesionada antes del segundo partido de pretemporada de los Rams de Los Angeles.

El entrenador Sean McVay dijo que el quarterback de 37 años realizará prácticamente el mismo entrenamiento que hizo el sábado pasado antes de que los Rams vencieran a los Cowboys de Dallas en el SoFi Stadium. Stafford efectuó 68 lanzamientos de diferentes distancias en ese entrenamiento.

Los Rams esperaban que Stafford participara en los ejercicios individuales en la práctica esta semana, pero su espalda no se sintió lo suficientemente bien para hacerlo el lunes. Tampoco participó en las dos prácticas siguientes.

Al parecer, Stafford presentó problemas por un disco en su espalda durante las semanas entre el minicampamento y el campamento de prácticas, y no entrena desde que los Rams se reunieron nuevamente.

Los Rams recibirán el sábado a los Chargers.

McVay dijo que la lesión en la espalda de Stafford probablemente causa tanto dolor como problemas funcionales. El equipo había dicho antes de la semana pasada que el mariscal de campo podría jugar si estuvieran en la temporada regular, pero McVay ha parecido menos seguro de esa creencia desde el contratiempo del fin de semana pasado.

Dijo a principios de esta semana que los Rams no han discutido la posibilidad de cirugía en el disco de Stafford.

Jimmy Garoppolo y Stetson Bennett dirigieron la ofensiva de los Rams el jueves durante una práctica conjunta con los Saints de Nueva Orleans. Los Saints se quedaron en el área de Los Ángeles después de enfrentarse a los Chargers en su apertura de pretemporada el fin de semana pasado.

La ofensiva de los Rams no se vio particularmente afilada. Garoppolo y Bennett realizaron pases lamentables mientras que Chase Young y la defensa de los Saints se vieron impresionantes contra la línea ofensiva de Los Ángeles.

Los receptores también surieron varias caídas mientras enfrentaban a una defensa liderada por Brandon Staley, el ex coordinador defensivo de los Rams.

McVay no permitirá que Garoppolo juegue ya en la pretemporada, por lo que Bennett dirigirá nuevamente la ofensiva de los Rams cuando se enfrenten a los Chargers, por quienes Justin Herbert lanzará brevemente.

Los Saints claramente disfrutaron estar en el campo con McVay, quien los provocó con bromas amistosas en ocasiones. Young y otros veteranos de Nueva Orleáns también se tomaron un tiempo entre jugadas para charlar brevemente con el entrenador más joven en ganar un Super Bowl.

