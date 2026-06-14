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El sencillo decisivo de Rafaela da a los Medias Rojas triunfo por 6-3 sobre Rangers

RANGERS-MEDIAS ROJAS
RANGERS-MEDIAS ROJAS (AP)

El sencillo de dos carreras de Ceddanne Rafaela rompió el empate en la séptima entrada, y los Medias Rojas de Boston vencieron 6-3 a los Rangers de Texas.

El imparable de Rafaela con dos outs y dos strikes ante el relevista Robby Ahlstrom, con las bases llenas, puso a los Medias Rojas arriba 4-2 y les ayudó a asegurar su primera victoria de serie en Fenway Park desde el 6 al 8 de abril, cuando ganaron dos de tres juegos a Milwaukee. Boston ganó el primer juego de la serie ante Texas el viernes por 10-1.

Los Rangers se acercaron a una carrera en la octava cuando Jake Burger conectó su 12do cuadrangular, pero Boston añadió un colchón en la parte baja gracias al cuadrangular de dos carreras del mexico-estadounidense Jarren Durán. Fue su 11mo en la temporada.

Al lanzar por primera vez desde el 5 de junio, el cerrador cubano de los Medias Rojas Aroldis Chapman sacó tres outs para apuntarse su 14to salvamento. Garrett Whitlock (4-1) trabajó una séptima perfecta y fue el segundo de cinco relevistas utilizados por Boston.

El primer bate de Texas, Wyatt Langford, terminó con tres imparables y una carrera impulsada. El derecho de los Rangers Cole Winn (2-2) permitió dos hits en la séptima y cargó con la derrota.

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Mickey Gaspar y el venezolano Wilyer Abreu aportaron cada uno un sencillo impulsor para ayudar a Boston a construir una ventaja de 2-1 en la tercera.

El abridor de los Medias Rojas, el venezolano Ranger Suárez, permitió dos carreras y seis hits en cinco entradas. El zurdo ponchó a siete y dio dos bases por bolas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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